В Уфе в форуме #ДОМА приняли участие около 1000 студентов

«Мы вас ждем дома», – с такими словами к студентам из Башкортостана, которые получают высшее образование вне республики, обратился Радий Хабиров. Сегодня в Уфе прошел форум «Дома». Глава республики призвал на нем будущих выпускников возвращаться на малую Родину.

Это обращение по видеосвязи Радия Хабирова и есть главный посыл форума под названием «Дома» для студентов. Глава республики лично призывает каждого, кто получает высшее образование вне Башкортостана, вернуться на малую Родину и поднимать регион. Радий Хабиров и сам уже так сделал, когда вернулся в 2018-м с лозунгом: «Алга, Башкортостан!»

«Самое главное, что я хотел сказать: мы гордимся тем, что огромное количество наших ребят учится в лучших вузах нашей страны. Второе: мы счастливы, что вы получаете хорошие знания, замечательную практику. Поэтому мы вас очень здесь ждем». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На сцене Конгресс-холла – члены команды руководителя республики. Общение неформальное, о чем свидетельствует и одежда в стиле кэжуал. Более того, модератор Ростислав Мурзагулов представляет коллег просто по имени – Андрей, Ильшат, Александр, Диана. Каждый объясняет, почему дома хорошо.

«Многие из нас тоже когда-то думали куда-то уезжать, не уезжать. Мы почти все уехали, и почти все вернулись. Некоторые возвращались не один раз». Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров АО «Башинформ»

«После того исторического решения Президента, я пришел домой, говорю: «Всё, мы едем в Уфу, в Башкирию обратно». И я вернулся сюда с семьей. Я работаю с 7 до 23, через меня прошло, например, сегодня 38 человек, это не считая совещаний». Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

«Я, хотя в Москве прожил 12 лет, когда в Сибай приезжаю, как батарейку подзаряжу и двигаюсь дальше». Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Участниками форума стали около тысячи студентов. Много и приезжих. Со стороны их общение выглядит как новое более близкое знакомство – и с республикой, и с земляками.

Больше всего уроженцев Башкортостана – около трех тысяч – обучаются в соседней Челябинской области. О республике им теперь напоминают и банковские карты, на которых изображение национального героя Салавата Юлаева. Особенность – в многочисленных бонусах.

Форум одновременно проходил на нескольких тематических площадках – по отраслям экономики и общественной жизни. Их проводили вице-премьеры и министры регионального правительства. Ждут домой и в региональных медучреждениях. Об этом – целый раздел. Клиника БГМУ, к примеру, демонстрирует новейшие технологии. К тому же в Башкортостане начинающим медикам предлагают и жилье, и зарплаты.

Сейчас у студентов каникулы. Наверняка уезжать из дома на учебу они будут с мыслями о том, как их встречали в республике. И точно знать, что их здесь будут ждать.