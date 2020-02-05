В Уфе в форуме #ДОМА приняли участие около 1000 студентов

«Мы вас ждем дома», – с такими словами к студентам из Башкортостана, которые получают высшее образование вне республики, обратился Радий Хабиров. Сегодня в Уфе прошел форум «Дома». Глава республики призвал на нем будущих выпускников возвращаться на малую Родину.
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Это обращение по видеосвязи Радия Хабирова и есть главный посыл форума под названием «Дома» для студентов. Глава республики лично призывает каждого, кто получает высшее образование вне Башкортостана, вернуться на малую Родину и поднимать регион. Радий Хабиров и сам уже так сделал, когда вернулся в 2018-м с лозунгом: «Алга, Башкортостан!»
На сцене Конгресс-холла – члены команды руководителя республики. Общение неформальное, о чем свидетельствует и одежда в стиле кэжуал. Более того, модератор Ростислав Мурзагулов представляет коллег просто по имени – Андрей, Ильшат, Александр, Диана. Каждый объясняет, почему дома хорошо.
Участниками форума стали около тысячи студентов. Много и приезжих. Со стороны их общение выглядит как новое более близкое знакомство – и с республикой, и с земляками.
Больше всего уроженцев Башкортостана – около трех тысяч – обучаются в соседней Челябинской области. О республике им теперь напоминают и банковские карты, на которых изображение национального героя Салавата Юлаева. Особенность – в многочисленных бонусах.
Форум одновременно проходил на нескольких тематических площадках – по отраслям экономики и общественной жизни. Их проводили вице-премьеры и министры регионального правительства. Ждут домой и в региональных медучреждениях. Об этом – целый раздел. Клиника БГМУ, к примеру, демонстрирует новейшие технологии. К тому же в Башкортостане начинающим медикам предлагают и жилье, и зарплаты.
Сейчас у студентов каникулы. Наверняка уезжать из дома на учебу они будут с мыслями о том, как их встречали в республике. И точно знать, что их здесь будут ждать.
Автор: Екатерина Тимиряева