«Только объявили, а уже заявки пошли»: в Уфе рассказали об условиях ипотеки под 0,1%

Ипотека под 0,1% – такую возможность на покупку жилья могут получить сельчане. Сегодня в Уфе говорили о мерах поддержки, которые прописаны в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На Всероссийском семинаре-совещании, проходящем в здании Конгресс-холла «Торатау», речь шла и о поддержке малого бизнеса.
горячие новости
Пусть не продуктивна как корова, но свои три литра в сутки с каждой козы получить можно. А поголовье в хозяйстве Нигматуллиных насчитывает 100 особей. Полученное молоко идет на производство сыров. Со своей продукцией мелеузовские предприниматели познакомили сегодня и участников Всероссийского семинара-совещания по комплексному развитию сельских территорий.
Заниматься малым бизнесом вдали от города не просто можно, но и выгодно. И количество таких предпринимателей должно расти, как и в целом численность сельских жителей. По крайней мере, такую цель ставит государство.
Одной из главных задач госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий является увеличение количества проживающих в деревне. Для этого, прежде всего, необходимо остановить отток населения в города. А может даже поменять ситуацию в обратном направлении, чтобы горожане стремились переехать в село. А в этом должны помочь разработанные инструменты поддержки новой программы.
Льготное кредитование – вот что в первую очередь может заставить сменить городскую прописку на сельскую. Правда, одного только штампа в паспорте будет недостаточно. Нужно еще работать в сельской местности. Тогда ипотека от 0,1 до 3% станет доступной. Государство готово субсидировать банкам такую низкую ставку.
В стороне не остаются и те, кто уже живет в сельской местности. Помимо получения выгодной ипотеки, у них будет возможность взять льготный кредит на благоустройство уже имеющегося домовладения со ставкой от одного до 5 процентов. Решение жилищного вопроса – это лишь одна из мер поддержки. Новая программа, исходя из названия, подразумевает комплексный подход в развитии сельских территорий.
На обустройство сел Башкортостана в ближайшие три года предусмотрено почти 5 миллиардов рублей. Больше половины из этих средств выделят из федерального бюджета. Деньги будут направлены на жилищное строительство, газо- и водоснабжение, дороги и, конечно, возведение социальных объектов. Задача – чтобы жизнь на селе ничем не отличалась по комфорту от городской.
Автор: Руслан Батыргареев