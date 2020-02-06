«Только объявили, а уже заявки пошли»: в Уфе рассказали об условиях ипотеки под 0,1%

Ипотека под 0,1% – такую возможность на покупку жилья могут получить сельчане. Сегодня в Уфе говорили о мерах поддержки, которые прописаны в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На Всероссийском семинаре-совещании, проходящем в здании Конгресс-холла «Торатау», речь шла и о поддержке малого бизнеса.

Пусть не продуктивна как корова, но свои три литра в сутки с каждой козы получить можно. А поголовье в хозяйстве Нигматуллиных насчитывает 100 особей. Полученное молоко идет на производство сыров. Со своей продукцией мелеузовские предприниматели познакомили сегодня и участников Всероссийского семинара-совещания по комплексному развитию сельских территорий.

Эдуард Нигматуллин, фермер: «Мы делаем сыры по старым технологиям. Мы никаких химикатов не добавляем. Делаем долго, но делаем качественно. Созревание в погребе происходит, и даже посуду моем пищевой содой, то есть мы делаем в основном продукцию для детей».

Заниматься малым бизнесом вдали от города не просто можно, но и выгодно. И количество таких предпринимателей должно расти, как и в целом численность сельских жителей. По крайней мере, такую цель ставит государство.

Одной из главных задач госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий является увеличение количества проживающих в деревне. Для этого, прежде всего, необходимо остановить отток населения в города. А может даже поменять ситуацию в обратном направлении, чтобы горожане стремились переехать в село. А в этом должны помочь разработанные инструменты поддержки новой программы.

Льготное кредитование – вот что в первую очередь может заставить сменить городскую прописку на сельскую. Правда, одного только штампа в паспорте будет недостаточно. Нужно еще работать в сельской местности. Тогда ипотека от 0,1 до 3% станет доступной. Государство готово субсидировать банкам такую низкую ставку.

Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан: «Заявок очень много на сегодня. Мы только объявили, а уже заявки пошли. Все банки, 16 банков на нашей территории, будут участвовать. Конечно же, прежде всего это Россельхозбанк. Если ключевую ставку закрывает федеральный бюджет, то, скорее всего, мы объявим, что республиканскую часть будет закрывать остаток до ноль целых, один процент».

В стороне не остаются и те, кто уже живет в сельской местности. Помимо получения выгодной ипотеки, у них будет возможность взять льготный кредит на благоустройство уже имеющегося домовладения со ставкой от одного до 5 процентов. Решение жилищного вопроса – это лишь одна из мер поддержки. Новая программа, исходя из названия, подразумевает комплексный подход в развитии сельских территорий.

Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации: «Должны строиться объекты социального развития. Это ФАПы, школы, детские сады, дома культуры и прочие объекты, которые нужны именно с точки зрения социального развития. Поэтому здесь мы, безусловно, верим, собственно, это наша цель, наша задача нашей программы – вернуть людей на сельские территории, повысить популярность сельских территорий».

На обустройство сел Башкортостана в ближайшие три года предусмотрено почти 5 миллиардов рублей. Больше половины из этих средств выделят из федерального бюджета. Деньги будут направлены на жилищное строительство, газо- и водоснабжение, дороги и, конечно, возведение социальных объектов. Задача – чтобы жизнь на селе ничем не отличалась по комфорту от городской.