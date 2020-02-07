В Башкирии будет создан лагерь по развитию у молодежи предпринимательских навыков

В республике планируется открытие международного лагеря по развитию предпринимательских навыков на базе санатория-профилактория «Речные зори». Как отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, тема предпринимательства одна из самых востребованных для изучения у молодого населения. Открытие такого лагеря будет способствовать реализации двух национальных проектов «Образование» и «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

В рамках обучения и развития в лагере будут затронуты темы финансовой грамотности, основ тележурналистики, блогерства. Также внимание уделят развитию театральных и ораторских навыков, деловому этикету. На территории санатория «Речные зори» достаточно места для открытия лагеря, так как площадь профилактория превышает 2 тысячи квадратных метров.

Навыки, полученные в лагере, помогут школьникам определиться с будущей профессией. Обучать ребят будут реальные предприниматели и преподаватели-практики. Знания будут не только теоретические, но и практические, потому что участникам проекта будет дана возможность достичь первых результатов самостоятельно.