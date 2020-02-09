«Есть все условия»: в Башкирии намерены вернуть студентов, которые учатся в других регионах

Около пяти тысяч выпускников школ Башкортостана ежегодно уезжают за высшим образованием в другие регионы страны. На этой неделе, когда у большинства студентов каникулы, к таким землякам обратился лично Радий Хабиров. Руководитель региона призвал будущих выпускников возвращаться на малую родину.

Артур Галин пересматривает свои фотографии с выпускного в МГИМО, где в 2013-м он стал выпускником факультета «Международное право». Красочные снимки напоминают о нелегкой учебе, самым волнительным моментом которой стала защита диплома магистра на английском языке, а также полученная четверка. Его одногруппники работают в посольствах, международных организациях и федеральных госструктурах. У Артура тоже была такая возможность – уехать работать в представительство в Турцию. Но после рокового случая, когда сбили российский самолет, предложение аннулировали. Мужчина остался с семьей в Уфе и не жалеет об этом.

Артур Галин, юрист: «Я уверен, их настрой, их планы, они не окажутся в таких ситуациях, как оказались мы. Я хочу сказать, что на сегодняшний день в истории такого не было, как относятся к специалистам, которые работают и учатся за пределами республики. Я не сомневаюсь, надо возвращаться и работать на благо республики. Есть все условия, возможности и потенциал».

Вернувшийся домой в 2018-м Радий Хабиров не в первый раз обращается с таким посылом к иногородним студентам, но впервые – с такого масштабного форума. Он проводился по его инициативе. И хотя в этот день руководитель республики находился в командировке в Подмосковье, он записал видеообращение и объяснил свою позицию.

На сцене Конгресс-холла – члены команды руководителя республики. Общение неформальное, о чем свидетельствует и одежда в стиле casual. Более того, модератор Ростислав Мурзагулов представляет коллег просто по имени – Андрей, Ильшат, Александр, Фанур. Каждый объясняет, почему дома – хорошо.

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров АО «Башинформ»: «Мы хотели всем вам рассказать, что на самом деле многие из нас тоже когда-то куда-то думали уезжать. На самом деле мы почти все уехали, но почти все вернулись. Некоторые возвращались не один раз, некоторые пятый раз вернулись».

Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан: «После того исторического решения президента, я пришел домой и сказал: всё, мы едем в Уфу. Я приехал назад с семьей».

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Я тоже приезжаю в Сибай всегда. В Москве прожил 12 лет, а всегда получаю удовольствие – приехал, батарейку подзаряжу и двигаюсь дальше».

Участниками форума стали около тысячи студентов. Со стороны их общение выглядело как новое более близкое знакомство – и с республикой, и с земляками.

Азат Казакбаев, руководитель Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге: «Эти студенты немного избалованы. Они хотят жить в хорошем месте, с хорошей инфраструктурой. Они будут тянуться в республику, когда она будет развиваться. Они уже на это ориентируются».

Больше всего уроженцев Башкортостана – около трех тысяч – обучаются в соседней Челябинской области. Представители сообщества уверяют, что большинство готовы вернуться, если им помогут найти работу. Предпосылки для этого есть.

Александр Галиуллин, руководитель Ассоциации студентов при Постоянном Представительстве Республики Башкортостан в Челябинской области: «Вместе с представительством и «Сбербанком» было заключено соглашение и была специально выпущена карта «Салавата Юлаева». И к этой карте разработали специальную экосистему, внутри которой можно формировать систему по скидкам. В этой же системе мы можем предлагать ребятам работу».

Движение навстречу друг к другу подкрепляется и принимаемыми мерами. Как заявили в Минобразования республики, разрабатываются дополнительные меры поддержки студентов, которые получили название «касса взаимопомощи» – воспользовался сам помоги другому. Масштабный проект стоимостью 11 млрд рублей – студенческий кампус на пять с половиной тысяч человек – планируют построить в Уфе. Его собираются объединить с Научно-образовательным центром.

Чтобы из любой точки мира выходцы из Башкортостана возвращались домой, в республике активно ведут работу над созданием НОЦ. Предполагается, что это будет консорциум, объединяющий образовательные организации, научные институты, бизнес при помощи государства. И все это, как ранее заявляли в правительстве, подчинено одной идее – развивать Башкортостан.