«Есть все условия»: в Башкирии намерены вернуть студентов, которые учатся в других регионах

Около пяти тысяч выпускников школ Башкортостана ежегодно уезжают за высшим образованием в другие регионы страны. На этой неделе, когда у большинства студентов каникулы, к таким землякам обратился лично Радий Хабиров. Руководитель региона призвал будущих выпускников возвращаться на малую родину.
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Артур Галин пересматривает свои фотографии с выпускного в МГИМО, где в 2013-м он стал выпускником факультета «Международное право». Красочные снимки напоминают о нелегкой учебе, самым волнительным моментом которой стала защита диплома магистра на английском языке, а также полученная четверка. Его одногруппники работают в посольствах, международных организациях и федеральных госструктурах. У Артура тоже была такая возможность – уехать работать в представительство в Турцию. Но после рокового случая, когда сбили российский самолет, предложение аннулировали. Мужчина остался с семьей в Уфе и не жалеет об этом.
Вернувшийся домой в 2018-м Радий Хабиров не в первый раз обращается с таким посылом к иногородним студентам, но впервые – с такого масштабного форума. Он проводился по его инициативе. И хотя в этот день руководитель республики находился в командировке в Подмосковье, он записал видеообращение и объяснил свою позицию.
На сцене Конгресс-холла – члены команды руководителя республики. Общение неформальное, о чем свидетельствует и одежда в стиле casual. Более того, модератор Ростислав Мурзагулов представляет коллег просто по имени – Андрей, Ильшат, Александр, Фанур. Каждый объясняет, почему дома – хорошо.
Участниками форума стали около тысячи студентов. Со стороны их общение выглядело как новое более близкое знакомство – и с республикой, и с земляками.
Больше всего уроженцев Башкортостана – около трех тысяч – обучаются в соседней Челябинской области. Представители сообщества уверяют, что большинство готовы вернуться, если им помогут найти работу. Предпосылки для этого есть.
Движение навстречу друг к другу подкрепляется и принимаемыми мерами. Как заявили в Минобразования республики, разрабатываются дополнительные меры поддержки студентов, которые получили название «касса взаимопомощи» – воспользовался сам помоги другому. Масштабный проект стоимостью 11 млрд рублей – студенческий кампус на пять с половиной тысяч человек – планируют построить в Уфе. Его собираются объединить с Научно-образовательным центром.
Чтобы из любой точки мира выходцы из Башкортостана возвращались домой, в республике активно ведут работу над созданием НОЦ. Предполагается, что это будет консорциум, объединяющий образовательные организации, научные институты, бизнес при помощи государства. И все это, как ранее заявляли в правительстве, подчинено одной идее – развивать Башкортостан.
Автор: Екатерина Тимиряева