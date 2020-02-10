В Уфе появится детский сад на 260 мест

В Кузнецовском затоне будет построен новый детский сад. Планируется, что вместимость детского учреждения будет 260 человек. Открытие детского сада способствует реализации национального проекта «Демография», который утвердил Владимир Путин.

Детский сад откроет свои двери маленьким воспитанникам уже в 2021 году. Само здание детского сада будет находиться в квартале, ограниченном улицами Академика Гатауллина и Булата Имашева. Строение будет представлять собой трёхэтажное здание с техподпольем.

Как сообщается, в районе Кузнецовский затон острая необходимость в дошкольном детском учреждении. Делается всё возможное, чтобы как можно скорее завершить строительство садика. Уже в феврале этого года начнётся подбор генерального подрядчика, а в 2021 году садик планируется ввести в эксплуатацию.