В Уфе появится детский сад на 260 мест

В Кузнецовском затоне будет построен новый детский сад. Планируется, что вместимость детского учреждения будет 260 человек. Открытие детского сада способствует реализации национального проекта «Демография», который утвердил Владимир Путин.

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Детский сад откроет свои двери маленьким воспитанникам уже в 2021 году. Само здание детского сада будет находиться в квартале, ограниченном улицами Академика Гатауллина и Булата Имашева. Строение будет представлять собой трёхэтажное здание с техподпольем.

Как сообщается, в районе Кузнецовский затон острая необходимость в дошкольном детском учреждении. Делается всё возможное, чтобы как можно скорее завершить строительство садика. Уже в феврале этого года начнётся подбор генерального подрядчика, а в 2021 году садик планируется ввести в эксплуатацию.

Фото: Интернет.