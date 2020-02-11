В Уфе обнаружено тело мужчины, в квартире которого найдена предсмертная записка

В минувшее воскресенье, 9 февраля, жители одного из районов столицы обнаружили страшную находку. У дома по улице Гвардейской лежало тело неизвестного мужчины. Издание «КП-Уфа» выяснило подробности трагического события.

Бездыханное тело нашли у девятиэтажки жители дома. Приехавшая скорая, сразу сообщила, что смерть мужчины наступила давно. Предполагается, что мужчина разбился, упав с высоты.

Погибшим оказался 70-летний пенсионер, который проживал в этом же доме. Полицейские осмотрели квартиру мужчины и обнаружили предсмертную записку, в которой пенсионер попрощался с близкими. Точною причину смерти установят судмедэксперты и следователи.