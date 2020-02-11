В Уфе школьники «хоронят» друг друга на субботниках

В Уфе школьники вновь отличаются необычным юмором. Теперь ребят интересует взрослый юмор. Так, например, ребята делают своеобразный косплей на похороны в сугробах.

Школьники одного из учебных заведений в центре города опубликовали в социальных сетях необычную фотографию. На ней видно, как два мальчика «пародируют» похороны, используя сугроб. Изначально кажется, что ребята только шутят, пока не начнешь разбираться в том, откуда пошла волна черного юмора.

Некоторое время назад в интернете стала популярной фотография подобных «похорон» в одной из российских школ. На снимке нет сомнений в том, что конкретно хотят показать дети. В сугробе - импровизированная могила, рядом установлен крест, вокруг могилы ребята с хмурыми лицами, а в яме - ребенок. В одном из городских сообществ, где сидят преимущественно школьники, уфимский снимок появился под публикацией оригинального фото.

(к2:Поводом для шуток стало вот это оригинальное фото)

Мы решили выяснить: зачем дети делают такие фотографии. Мотивация подростков, которые развлекаются таким образом, неизвестна. Не могут понять её и наши и наши эксперты-психологи. По словам Заремы Фридман, такое она видит впервые.

Вообще обычно по такой логике проводятся тренинги для борьбы со страхом смерти. Это у взрослых, а вот у детей... Вообще не всегда есть осознание: где игра, а где нет. Для них это игра, потому что родители не объяснили, не поговорили на тему смерти. У них нет полного осознания. Зарема Фридман, психолог