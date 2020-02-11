В Уфе школьники «хоронят» друг друга на субботниках

В Уфе школьники вновь отличаются необычным юмором. Теперь ребят интересует взрослый юмор. Так, например, ребята делают своеобразный косплей на похороны в сугробах.
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Школьники одного из учебных заведений в центре города опубликовали в социальных сетях необычную фотографию. На ней видно, как два мальчика «пародируют» похороны, используя сугроб. Изначально кажется, что ребята только шутят, пока не начнешь разбираться в том, откуда пошла волна черного юмора.
Некоторое время назад в интернете стала популярной фотография подобных «похорон» в одной из российских школ. На снимке нет сомнений в том, что конкретно хотят показать дети. В сугробе - импровизированная могила, рядом установлен крест, вокруг могилы ребята с хмурыми лицами, а в яме - ребенок. В одном из городских сообществ, где сидят преимущественно школьники, уфимский снимок появился под публикацией оригинального фото.
(к2:Поводом для шуток стало вот это оригинальное фото)
Мы решили выяснить: зачем дети делают такие фотографии. Мотивация подростков, которые развлекаются таким образом, неизвестна. Не могут понять её и наши и наши эксперты-психологи. По словам Заремы Фридман, такое она видит впервые.
Другие специалисты сходятся во мнении, что цели такой игры могут быть самые разные: например, желание манипулировать взрослыми, выражение протеста к субботнику, а также банальный интерес к этой теме со стороны детей из-за дефицита либо переизбытка подобной информации в социальных сетях.