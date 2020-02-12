Экс-начальник управления ФСИН выстрелил себе в голову в здании суда

Виктор Свиридов, бывший начальник управления автотранспорта ФСИН, выстрелил себе в голову в здании суда. Бывшего сотрудника ведомства обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей. Услышав приговор суда, он схватился за пистолет.

Федеральные СМИ сообщают о попытке самоубийства Виктора Свиридова. Бывший начальник управления ФСИН России проходил обвиняемым по делу о вымогательстве 10 миллионов у заместителя директора ведомства. Сегодня мужчине огласили приговор в столичном Чертановском суде. За свои деяния он был получить 3 года заключения.

Все это время он находился под подпиской о невыезде. Когда Свиридов услышал приговор, он взял в руку нагрудный пистолет и выстрелил сам в себя. Данные разнятся: некоторые издания говорят о выстреле в голову, другие говорят про сердце. Сейчас у здания суда происходит суматоха. Григорий Иванищев, адвокат Свиридова, на данный момент не располагает информацией о состоянии своего подзащитного, но высказал предположение, что скорее всего экс-начальник управления ФСИН погиб.