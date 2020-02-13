Гуляй, масленица!

24 февраля стартует масляная неделя, которая завершится Прощеным воскресеньем и традиционными народными гуляньями в честь проводов зимы.

1 марта Телеканал БСТ и радио Спутник ФМ, Торговый комплекс «Ультра» и Администрация кировского района приглашают отпраздновать самый любимый народный праздник - Масленицу! Веселые зимние игры, песни, пляски и, конечно, сжигание соломенного чучела ждут всех, кто придет на площадь перед торговым центром « Ультра» .

Участников праздника ожидает множество подарков и призов, угощения блинами. Но самое главное, отличное настроение.

Данис Галиуллин: «Мы готовим массу сюрпризов для всех гостей праздника. Задорные песни споют участники музыкального конкурса «Уфимская волна». Различные конкурсы для детворы организуют творческие объединения Кировского района. Обязательно устроим хороводы, сожжем чучело и помашем ручкой зиме-матушке»

Ждем всех 1 марта на площади перед торговым комплексом «Ультра».