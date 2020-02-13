Рэпер Моргенштерн приговорен к штрафам на 200 тысяч рублей

Известный рэпер Моргенштерн из Уфы "накатал" огромное количество автомобильных штрафов. Большая масса нарушений была зафиксирована в период владения люксовой иномаркой. О ней, кстати, он спел целую песню.

Количество штрафов у Моргенштерна превысило отметку в 200 тысяч рублей. По данным автомобильного портала Avtocod известный исполнительно нарушил правила дорожного движения 163 раза. В большинстве случаев речь идет о превышении скорости.

Стоит напомнить, что летом прошлого года музыкант купил себе люксовый дорогой "Мерседес", про который сразу же написал песню "Новый мерин". Поклонники музыканта не раз отмечали в социальных сетях, что их кумир достаточно быстро катается по Уфе.