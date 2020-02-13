В одном из районов Башкирии идет установка евроконтейнеров по раздельному сбору отходов

В Туймазинском районе Башкирии в сельской местности проводится установка евроконтейнеров по раздельному сбору отходов. Их устанавливают в рамках нацпроекта «Экология». Он утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина.

В первой декаде февраля регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами установил в 6 сельсоветах района 168 пластиковых евроконтейнеров. Отходы будут вывозиться два раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии Республики Башкортостан.

С начала реформы в Туймазинском районе появилось 547 новых евроконтейнеров, строятся современные контейнерные площадки. До конца 2020 года региональный оператор планирует установить ещё около 250 контейнеров. Данного количества должно хватить для обеспечения потребностей всего района. Олеся Белоусова, пресс-секретарь ООО «Экология Т»

Кроме того, в районе установлено более 200 контейнеров для раздельного сбора отходов. А в течение 2020 года в сельских населенных пунктах появятся еще около 100 контейнеров для ПЭТ-тары и алюминиевых банок.