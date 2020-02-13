В одном из районов Башкирии идет установка евроконтейнеров по раздельному сбору отходов

В Туймазинском районе Башкирии в сельской местности проводится установка евроконтейнеров по раздельному сбору отходов. Их устанавливают в рамках нацпроекта «Экология». Он утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина.
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В первой декаде февраля регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами установил в 6 сельсоветах района 168 пластиковых евроконтейнеров. Отходы будут вывозиться два раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии Республики Башкортостан.
Кроме того, в районе установлено более 200 контейнеров для раздельного сбора отходов. А в течение 2020 года в сельских населенных пунктах появятся еще около 100 контейнеров для ПЭТ-тары и алюминиевых банок.