Уфу сковали 9-балльные пробки

Столицу Башкирии вновь сковали пробки. «9 баллов. Город стоит», отмечает сервис Яндекс.Пробки. По его данным, основной причиной заторов на дороге являются частые аварии и непогода.

Непрекращающийся снегопад в Уфе стал причиной многокилометровых пробок. Мэрия города уже работает в усиленном режиме, однако снега меньше не становится. Больше всего скопление машин наблюдается в центре Уфы, на проспекте Октября и на улицах Сочинской и Менделеева.

Скорость потока не превышает 5 км/ч.

Ранее bash.news сообщал о том, что въезд в Уфу временно закрыт для грузового транспорта. Ограничения вводятся до 21:00 часов 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии башкирской столицы.