В Башкирии под окнами жилого дома нашли тело девочки

В башкирском Стерлитамаке жители многоэтажного дома обнаружили под своими окнами страшную находку. На тротуаре лежало бездыханное тело молодой девушки. По предварительным данным, причиной смерти стали множественные травмы из-за падения с высоты.

Как сообщил собственный источник bash.news в правоохранительных органах, погибшая училась на первом курсе в местном колледже. На данный момент основной версией случившегося является несчастный случай. Девушка сорвалась с 7 этажа многоэтажки и разбилась насмерть.