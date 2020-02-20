В Башкирии под окнами жилого дома нашли тело девочки

В башкирском Стерлитамаке жители многоэтажного дома обнаружили под своими окнами страшную находку. На тротуаре лежало бездыханное тело молодой девушки. По предварительным данным, причиной смерти стали множественные травмы из-за падения с высоты.

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Как сообщил собственный источник bash.news в правоохранительных органах, погибшая училась на первом курсе в местном колледже. На данный момент основной версией случившегося является несчастный случай. Девушка сорвалась с 7 этажа многоэтажки и разбилась насмерть.

Следствие считает, что криминального характера смерть подростка не носит. По данному факту начата проверка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

источник в правоохранительных органах