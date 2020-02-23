Пожилой мужчина пропал в Уфе

Вчера пенсионер вышел из дома в коричневой куртке, темно-синих штанах спортивного кроя, галошах и шапке. Больше близкие его не видели. Виктора Гриба можно узнать по седым волосам с короткой стрижкой, невысокому росту (165 см), карим глазам и худощавому телосложению.

Мужчина может находиться в любом районе города. Если вы узнали в ориентировке кого-то из прохожих или думаете, что видели этого человека, расскажите об этом добровольцам по номеру 8-800-700-54-52. Также с информацией вы можете обратиться в Службу-112.