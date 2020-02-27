Башкирия получит 2,4 млрд рублей на цифровизацию здравоохранения

Башкортостан занял первое место в стране по объему выделенных средств на реализацию проекта «Цифровой контур». Республика с 2019 по 2022 год получит на эти цели из федеральной казны 2,4 миллиарда рублей. На «Здравчасе» обсудили цифровизацию здравоохранения.

На сегодня в республике создана единая база медицинских документов, которая содержит более 4 миллионов медкарт. Это позволяет врачам разных медицинских организаций организовать обмен информацией в электронном виде. Большие возможности для жителей открывает мобильное медицинское приложение. Сервис дает доступ к своим электронным медкартам, результатам анализов и исследований. В 2020 году планируется внедрить технологию дистанционного консультирования отдельных категорий пациентов.

В настоящий момент мы ставим себе задачу не только совершенствовать саму систему, но и расширять цифровые возможности для простых жителей. Это обмен информацией между профильными министерствами и ведомствами, это более активное погружение республиканской медицинской информационной системы в центр управления регионом, которая сейчас создается по указанию Радия Фаритовича.

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан 

Автор: Руслан Батыргареев 