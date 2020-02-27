Башкирия получит 2,4 млрд рублей на цифровизацию здравоохранения

В настоящий момент мы ставим себе задачу не только совершенствовать саму систему, но и расширять цифровые возможности для простых жителей. Это обмен информацией между профильными министерствами и ведомствами, это более активное погружение республиканской медицинской информационной системы в центр управления регионом, которая сейчас создается по указанию Радия Фаритовича.

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан