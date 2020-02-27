Башкирия получит 2,4 млрд рублей на цифровизацию здравоохранения

Башкортостан занял первое место в стране по объему выделенных средств на реализацию проекта «Цифровой контур». Республика с 2019 по 2022 год получит на эти цели из федеральной казны 2,4 миллиарда рублей. На «Здравчасе» обсудили цифровизацию здравоохранения.
На сегодня в республике создана единая база медицинских документов, которая содержит более 4 миллионов медкарт. Это позволяет врачам разных медицинских организаций организовать обмен информацией в электронном виде. Большие возможности для жителей открывает мобильное медицинское приложение. Сервис дает доступ к своим электронным медкартам, результатам анализов и исследований. В 2020 году планируется внедрить технологию дистанционного консультирования отдельных категорий пациентов.
Автор: Руслан Батыргареев