В Башкирии был избран представитель, который войдет в новый состав Общественной палаты России

19 июня 2020 года истекает срок полномочий шестого состава Общественной палаты России. В связи с этим 25 февраля Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового седьмого состава. 27 февраля был избран представитель региональной Общественной палаты в Общественную палату России.

Представителем Общественной палаты Башкирии, который войдет в седьмой состав Общественной палаты РФ, стал Ростислав Мурзагулов. Общественный деятель отметил, что своими главными задачами видит реализацию передовых гражданских и социальных технологий, повышение узнаваемости регионального некоммерческого сектора на уровне России. Ростислав Мурзагулов нацелен на формирование площадок для широкого диалога, который будет решать самые насущные вопросы.

В Общественную палату России входят 168 человек. 40 членов собрания должны иметь особые заслуги перед государством и обществом. Президент страны Владимир Путин направляет предложение войти в новый состав Общественной палаты, а в течение 30 дней приглашенные должны дать свой ответ.