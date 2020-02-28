В Деме в рамках нацпроекта «Демография» появятся два детсада

Молодые мамы в Уфе могут получить в подарок на 8 марта новый детский сад. В микрорайоне Дёма-6 в начале весны планируют открытие долгожданного дошкольного учреждения. Сейчас завершаются подготовительные работы.

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Ещё один детский сад строят в микрорайоне «Ярком». Оба объекта возводят в рамках нацпроекта «Демография».

Свои будущие владения маленькая Софья осматривает с удивлением. Кроху родители планируют привести в ясельную группу нового детского сада. Девочке недавно исполнилось 1,5 года.

Переехали сюда, купили квартиру. Нам очень удобно – садик недалеко.

Айгуль Гимазетдинова 

Дошкольное учреждение может стать подарком молодым мамам.  Возможное открытие намечено на 7 марта. Изначально сдача объекта была запланирована на конец прошлого года. Но, по словам специалистов, помешала задержка в поставке оборудования. Жители соседних домов ждут.

Нас много. Потому что здесь молодой район, новый дом. Поэтому много с детьми.

Екатерина Масленникова

Удаленный участок – микрорайон. Поблизости нет каких-то социальных объектов, поэтому для жителей этих улиц было решено строить новый детский сад, а в будущем – школу.

Екатерина Вагина, ведущий специалист отдела образования администрации Дёмского района г. Уфы

В новом детском саду воспитают гениев, уверена заведующая. Помимо обязательных игровых комнат, оборудуют лаборатории для занятий физикой. А физкультуру будет проводить виртуальный медведь Умка. Изображение будет проецироваться прямо на стену.

Будет стоять ребенок или, например, инструктор по физкультуре, там есть считывающее устройство, которое будет повторять упражнение, и на стене медвежонок Умка будет эти упражнения показывать. Дети будут повторять. Я думаю, это будет очень интересно, потому что это мультяшный герой, который всем нравится.

Татьяна Пивоварова, заведующая детским садом № 252

В рамках нацпроекта «Демография» в Дёмском районе Уфы в этом году появится ещё один детский сад. Это двухэтажное дошкольное учреждение будет рассчитано на 180 мест. Строители залили фундамент, в начале февраля начали возводить стены. Здание состоит из двух секций.

Первую секцию мы уже практически закончили, будем приступать ко второй секции. Задача – закончить эти секцию и отдать под отделку. В конце следующей недели уже можно выполнять следующие виды работ.

Ришат Абдулхаков, прораб строительной компании

Позже рядом с детским садом появятся игровая и физкультурные площадки. Сдать объект планируют до конца года.

Чтобы проследить за ходом строительства, необязательна личная явка. Наблюдать за работами можно онлайн. Трансляция ведётся на сайте капитального строительства республики.

Численность населения Дёмского района увеличивается. Вырастают новостройки, переезжают молодые семьи. Сейчас, по словам специалистов, очередь в дошкольные учреждения становится больше. Открытие новых детских садов с нетерпением ждут не только родители, но и сами малыши.