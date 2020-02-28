В Деме в рамках нацпроекта «Демография» появятся два детсада

Молодые мамы в Уфе могут получить в подарок на 8 марта новый детский сад. В микрорайоне Дёма-6 в начале весны планируют открытие долгожданного дошкольного учреждения. Сейчас завершаются подготовительные работы.

Ещё один детский сад строят в микрорайоне «Ярком». Оба объекта возводят в рамках нацпроекта «Демография».

Свои будущие владения маленькая Софья осматривает с удивлением. Кроху родители планируют привести в ясельную группу нового детского сада. Девочке недавно исполнилось 1,5 года.

Переехали сюда, купили квартиру. Нам очень удобно – садик недалеко. Айгуль Гимазетдинова

Дошкольное учреждение может стать подарком молодым мамам. Возможное открытие намечено на 7 марта. Изначально сдача объекта была запланирована на конец прошлого года. Но, по словам специалистов, помешала задержка в поставке оборудования. Жители соседних домов ждут.

Нас много. Потому что здесь молодой район, новый дом. Поэтому много с детьми. Екатерина Масленникова

Удаленный участок – микрорайон. Поблизости нет каких-то социальных объектов, поэтому для жителей этих улиц было решено строить новый детский сад, а в будущем – школу. Екатерина Вагина, ведущий специалист отдела образования администрации Дёмского района г. Уфы

В новом детском саду воспитают гениев, уверена заведующая. Помимо обязательных игровых комнат, оборудуют лаборатории для занятий физикой. А физкультуру будет проводить виртуальный медведь Умка. Изображение будет проецироваться прямо на стену.

Будет стоять ребенок или, например, инструктор по физкультуре, там есть считывающее устройство, которое будет повторять упражнение, и на стене медвежонок Умка будет эти упражнения показывать. Дети будут повторять. Я думаю, это будет очень интересно, потому что это мультяшный герой, который всем нравится. Татьяна Пивоварова, заведующая детским садом № 252

В рамках нацпроекта «Демография» в Дёмском районе Уфы в этом году появится ещё один детский сад. Это двухэтажное дошкольное учреждение будет рассчитано на 180 мест. Строители залили фундамент, в начале февраля начали возводить стены. Здание состоит из двух секций.

Первую секцию мы уже практически закончили, будем приступать ко второй секции. Задача – закончить эти секцию и отдать под отделку. В конце следующей недели уже можно выполнять следующие виды работ. Ришат Абдулхаков, прораб строительной компании

Позже рядом с детским садом появятся игровая и физкультурные площадки. Сдать объект планируют до конца года.

Чтобы проследить за ходом строительства, необязательна личная явка. Наблюдать за работами можно онлайн. Трансляция ведётся на сайте капитального строительства республики.