В Деме в рамках нацпроекта «Демография» появятся два детсада

Молодые мамы в Уфе могут получить в подарок на 8 марта новый детский сад. В микрорайоне Дёма-6 в начале весны планируют открытие долгожданного дошкольного учреждения. Сейчас завершаются подготовительные работы.
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Ещё один детский сад строят в микрорайоне «Ярком». Оба объекта возводят в рамках нацпроекта «Демография».
Свои будущие владения маленькая Софья осматривает с удивлением. Кроху родители планируют привести в ясельную группу нового детского сада. Девочке недавно исполнилось 1,5 года.
Дошкольное учреждение может стать подарком молодым мамам. Возможное открытие намечено на 7 марта. Изначально сдача объекта была запланирована на конец прошлого года. Но, по словам специалистов, помешала задержка в поставке оборудования. Жители соседних домов ждут.
В новом детском саду воспитают гениев, уверена заведующая. Помимо обязательных игровых комнат, оборудуют лаборатории для занятий физикой. А физкультуру будет проводить виртуальный медведь Умка. Изображение будет проецироваться прямо на стену.
В рамках нацпроекта «Демография» в Дёмском районе Уфы в этом году появится ещё один детский сад. Это двухэтажное дошкольное учреждение будет рассчитано на 180 мест. Строители залили фундамент, в начале февраля начали возводить стены. Здание состоит из двух секций.
Позже рядом с детским садом появятся игровая и физкультурные площадки. Сдать объект планируют до конца года.
Чтобы проследить за ходом строительства, необязательна личная явка. Наблюдать за работами можно онлайн. Трансляция ведётся на сайте капитального строительства республики.
Численность населения Дёмского района увеличивается. Вырастают новостройки, переезжают молодые семьи. Сейчас, по словам специалистов, очередь в дошкольные учреждения становится больше. Открытие новых детских садов с нетерпением ждут не только родители, но и сами малыши.