Впервые за долгое время подружились хоккейная и футбольная команды Уфы

Развитие спорта в республике достигло неслыханных масштабов. Помимо выходов на международные площадки и арены футбол и хоккей активно пропагандируются и получают широкое распространение среди молодежи и фанатов спорта. О последнем говорит и тот факт, что в последнее время видна сильная поддержка между ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев».
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Это касается не только обоюдного посещения матчей, но и медийной сферы обоих спортивных клубов. Так, официальные страницы ФК «Уфа» в соцсетях активно поддерживают «юлаевцев» в преддверии первой игры самой важной части хоккейного сезона - плей-офф - и желают удачи в матчах против омского «Авангарда». Председатель попечительского совета футбольного клуба Ростислав Мурзагулов также активно выступает за объединение двух важных для республики сфер, ведь оба вида спорта в первую очередь воспитывают подрастающее поколение.
«Салават» тоже не остается в стороне, ведь сегодня, 1 марта, важный день не только для уфимских хоккеистов, но и для футболистов. Напомним, «уфимцы» сегодня встречаются в гостевом матче с «Краснодаром». И в этот день хоккей взаимно поддержал футбол.
Тенденция намечается не только внутри клубов, но и среди болельщиков. За последнее время в соцсетях появилось множество различных пабликов и аккаунтов, основная цель которых - объединить фанатов и футбола, и хоккея. Некоторые многотысячные сообщества уже выходят в оффлайн: их участники встречаются, чтобы провести собственные любительские матчи в обоих видах спорта.