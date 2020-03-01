Впервые за долгое время подружились хоккейная и футбольная команды Уфы

Развитие спорта в республике достигло неслыханных масштабов. Помимо выходов на международные площадки и арены футбол и хоккей активно пропагандируются и получают широкое распространение среди молодежи и фанатов спорта. О последнем говорит и тот факт, что в последнее время видна сильная поддержка между ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев».

Это касается не только обоюдного посещения матчей, но и медийной сферы обоих спортивных клубов. Так, официальные страницы ФК «Уфа» в соцсетях активно поддерживают «юлаевцев» в преддверии первой игры самой важной части хоккейного сезона - плей-офф - и желают удачи в матчах против омского «Авангарда». Председатель попечительского совета футбольного клуба Ростислав Мурзагулов также активно выступает за объединение двух важных для республики сфер, ведь оба вида спорта в первую очередь воспитывают подрастающее поколение.

«Мы страшно переживаем, ходим на матчи, сами учимся играть, и это хорошо. Чем больше успехов в большом спорте, тем больше детей в спортивных школах, тем более здоровая нация». Ростислав Мурзагулов, председатель попечительского совета ФК «Уфа».

«Салават» тоже не остается в стороне, ведь сегодня, 1 марта, важный день не только для уфимских хоккеистов, но и для футболистов. Напомним, «уфимцы» сегодня встречаются в гостевом матче с «Краснодаром». И в этот день хоккей взаимно поддержал футбол.

«Болеем за наших! Вперед Уфа! Вместе - к победам»! Официальная страница ХК «Салават Юлаев».