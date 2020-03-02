В Башкирии в сельских школах начали работу центры «Точка роста»

В Белорецком районе пройдет большой форум координаторов, учителей и представителей проекта «Точка роста: Новые возможности в современных реалиях», который реализуется по всей республике. На форуме 3-4 марта поделятся опытом, успехами и расскажут об итогах работы образовательных центров в сёлах за прошедший год. Работа образовательных центров «Точка роста» возможна в рамках национального проекта «Образование», который утвердил Владимир Путин.

На форум приглашены эксперты — представители Российской академии образования, профильных министерств и вузов Башкирии. Конечно, на форум приглашены гости из соседних регионов — Кургана, Оренбурга и Челябинска. На создание образовательных центров Башкирия получила 208,5 миллионов рублей из федерального бюджета.