В Башкирии в сельских школах начали работу центры «Точка роста»

В Белорецком районе пройдет большой форум координаторов, учителей и представителей проекта «Точка роста: Новые возможности в современных реалиях», который реализуется по всей республике. На форуме 3-4 марта поделятся опытом, успехами и расскажут об итогах работы образовательных центров в сёлах за прошедший год. Работа образовательных центров «Точка роста» возможна в рамках национального проекта «Образование», который утвердил Владимир Путин.
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На форум приглашены эксперты — представители Российской академии образования, профильных министерств и вузов Башкирии. Конечно, на форум приглашены гости из соседних регионов — Кургана, Оренбурга и Челябинска. На создание образовательных центров Башкирия получила 208,5 миллионов рублей из федерального бюджета.
Каждый центр «Точка роста» представляет собой уникальное пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное современными технологиями. В сельских школах появился островок, где ребята наглядно могут начать изучение трёх сфер: информатика, технология и основы безопасности жизнедеятельности. Центры оснащены новой техникой, которая не только помогает в получении знаний, но и пробуждает интерес современных школьников к новой информации.