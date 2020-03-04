«В поправке в Конституцию России о русском народе нет никаких проблем» - Ростислав Мурзагулов

В минувший понедельник закончился прием поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России. Президент страны Владимир Путин предложил закрепить в документе понятие о государствообразующем народе. Член Общественной палаты РФ, член исполкома Всемирного курултая башкир Ростислав Мурзагулов считает, что данная поправка не будет ущемлять права народностей, проживающих на территории России и Башкирии, в частности.

Он выразил мнение, что это не должно привести ни к каким проблемам, так как издревле все народы жили в согласии. К тому же, как отметил Мурзагулов, Конституцией гражданам будет гарантировано право изучать родные языки. Именно этот аспект он назвал самым важным.