Врачи предложили удалить гланды скандальному рэперу из Уфы

Эпатажный рэпер из Уфы Мorgenshtern (Моргенштерн) сообщил, что ему могут удалить гланды. Всё из-за ангины, которой внезапно заболел артист. Неожиданная болезнь повлияла на концертный тур скандального рэпера.

В своих социальных сетях Моргенштерн объявил о переносе концертов в Ярославле и Рязани. Причиной внезапной отмены выступлений стала ангина, из-за которой гланды артиста находятся в воспалённом состоянии. Рэпер поделился, что врачи рекомендуют удалить гланды совсем, однако тогда нормально говорить, а тем более читать рэп, Моргенштерн не сможет больше двух месяцев.

У меня ангина. У меня такие гланды гнойные, что мне сегодня сказали, что лучше бы их вообще удалить. Мorgenshtern, рэпер

Моргенштерн на такую жертву не согласен, поэтому пообещал фанатам быстро вылечиться. Рэпер извинился перед фанатами в Ярославле и Рязани, заверив, что обязательно приедет с концертами. Напомним, сейчас у рэпера Моргенштерна проходит большой концертный тур «Yung Hefner Tour» по многим городам России.

Мы до вас доберемся! Сделаем всё в лучшем виде. А сейчас, пожалуйста, мне нужно чуть-чуть полечиться. Обнял! Мorgenshtern, рэпер