Врачи предложили удалить гланды скандальному рэперу из Уфы

Эпатажный рэпер из Уфы Мorgenshtern (Моргенштерн) сообщил, что ему могут удалить гланды. Всё из-за ангины, которой внезапно заболел артист. Неожиданная болезнь повлияла на концертный тур скандального рэпера.
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В своих социальных сетях Моргенштерн объявил о переносе концертов в Ярославле и Рязани. Причиной внезапной отмены выступлений стала ангина, из-за которой гланды артиста находятся в воспалённом состоянии. Рэпер поделился, что врачи рекомендуют удалить гланды совсем, однако тогда нормально говорить, а тем более читать рэп, Моргенштерн не сможет больше двух месяцев.
Моргенштерн на такую жертву не согласен, поэтому пообещал фанатам быстро вылечиться. Рэпер извинился перед фанатами в Ярославле и Рязани, заверив, что обязательно приедет с концертами. Напомним, сейчас у рэпера Моргенштерна проходит большой концертный тур «Yung Hefner Tour» по многим городам России.
Фото: Интернет.