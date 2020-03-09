В Башкирии появились тест-системы для обнаружения коронавируса

В Башкирии появились специальные тест-системы, которые позволят выявить коронавирус. Ранее анализы больных с подозрением на бушующий вирус отправляли в Новосибирск. Из-за этого приходилось ждать результаты целую неделю.

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Теперь тест-система появилась в Уфе, в Центре гигиены и эпидемиологии РБ. Получить результат можно гораздо быстрее – через 6-8 часов. И только после этого для повторного исследования результаты будут отправляться в Новосибирск.

Исследования будут проводиться методом ПЦР. Расшифровывается как полимеразная цепная реакция. Такой метод относится к молекулярной биологии и позволяет при копировании фрагментов ДНК обнаружить возбудителя болезни.

Фото: Интернет