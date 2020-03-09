Поколение Z: чем живет «цифровая» молодёжь Башкирии

Цифровое поколение, или поколение Z, – это молодые люди, которые родились в конце 90-х или начале 2000-х. Так принято считать, хотя социологи полагают, что единого мнения на этот счет не существует, и якобы все зависит от уровня развития технологий в стране. О представителях поколения Z специальный репортаж Эмиля Тимашева.
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17-летняя Лада Маландина, воспитанница балетной школы имени Рудольфа Нуреева, погрузилась в свою профессию с самого детства. Эту любовь, по словам балерины, ей привила мама. Сверстники Лады относятся к ее увлечению уважительно. Девушку раздражает, когда в интернете люди не могут держать при себе свое мнение и, несмотря ни на что, высказывают его. Главным в жизни для Лады является исполнение всех ее мечтаний. При этом на первое место балерина ставит карьеру и деньги.
А вот по мнению 19-летнего программиста Михаила Двощанского, деньги не главное в жизни. На первое место юноша ставит желание создать что-то хорошее, что понравилось бы людям, и они это использовали. Михаил начал изучать программирование с 12 лет. Год назад он вдохновился масками для «Инстаграма» и сделал свои работы, одна из которых стала популярной. Сейчас юный программист зарабатывает в среднем больше 100 тысяч в месяц.
17-летний воспитанник колонии для несовершеннолетних Вадим (имя вымышлено) около семи лет ходил на танцы, затем на карате – искал себя. Учился хорошо, но без желания. А потом связался с плохой компанией. По словам юноши, не понравившемуся ему человеку он мог запросто плюнуть в лицо и затем ударить. Сейчас Вадим, отойдя от негативных мыслей, пришел к понимаю, что нельзя издеваться над человеком, если он не такой, как ты. Он говорит, что причиной переосмысления стало попадание в колонию. Планы на будущее у юноши грандиозные: сначала освободиться из колонии, получить высшее образование и заняться музыкой.
23-летний Роберт Фахретдинов – российский киберспортсмен. Он сразу не относился к своему делу как к хобби. По мнению молодого человека, если хочешь добиться успеха в любой сфере, то надо уделить много времени этому. После того, как Роберт занял второе место на чемпионате мира, родители тоже стали понимать, что это не просто хобби, а дело, которое может кормить. По словам Роберта, киберспортсмен может зарабатывать от 500 долларов до 25-30 тысяч. Хороший игрок способен обеспечить себе безбедную старость.
По мнению Ростислава Мурзагулова, кандидата философских наук, автора книги «Цифровое общество середины ХХI в. как новый этап цивилизованного развития. Социально-философский анализ», поколение Z выбирает не разовый капитал, а идею. При этом такие молодые люди не воспринимают рекламу и умеют фильтровать информацию.
По мнению Ростислава Мурзагулова, воздвигнутое нами здание, которое мы «достаточно сильно уже сами ушатали», мы передаем тем людям, которые восстановят его по кирпичику. Ведь технологии к тому времени будут развиты еще больше, чем сейчас.