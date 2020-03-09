Поколение Z: чем живет «цифровая» молодёжь Башкирии

Цифровое поколение, или поколение Z, – это молодые люди, которые родились в конце 90-х или начале 2000-х. Так принято считать, хотя социологи полагают, что единого мнения на этот счет не существует, и якобы все зависит от уровня развития технологий в стране. О представителях поколения Z специальный репортаж Эмиля Тимашева.

17-летняя Лада Маландина, воспитанница балетной школы имени Рудольфа Нуреева, погрузилась в свою профессию с самого детства. Эту любовь, по словам балерины, ей привила мама. Сверстники Лады относятся к ее увлечению уважительно. Девушку раздражает, когда в интернете люди не могут держать при себе свое мнение и, несмотря ни на что, высказывают его. Главным в жизни для Лады является исполнение всех ее мечтаний. При этом на первое место балерина ставит карьеру и деньги.

А вот по мнению 19-летнего программиста Михаила Двощанского, деньги не главное в жизни. На первое место юноша ставит желание создать что-то хорошее, что понравилось бы людям, и они это использовали. Михаил начал изучать программирование с 12 лет. Год назад он вдохновился масками для «Инстаграма» и сделал свои работы, одна из которых стала популярной. Сейчас юный программист зарабатывает в среднем больше 100 тысяч в месяц.

17-летний воспитанник колонии для несовершеннолетних Вадим (имя вымышлено) около семи лет ходил на танцы, затем на карате – искал себя. Учился хорошо, но без желания. А потом связался с плохой компанией. По словам юноши, не понравившемуся ему человеку он мог запросто плюнуть в лицо и затем ударить. Сейчас Вадим, отойдя от негативных мыслей, пришел к понимаю, что нельзя издеваться над человеком, если он не такой, как ты. Он говорит, что причиной переосмысления стало попадание в колонию. Планы на будущее у юноши грандиозные: сначала освободиться из колонии, получить высшее образование и заняться музыкой.

23-летний Роберт Фахретдинов – российский киберспортсмен. Он сразу не относился к своему делу как к хобби. По мнению молодого человека, если хочешь добиться успеха в любой сфере, то надо уделить много времени этому. После того, как Роберт занял второе место на чемпионате мира, родители тоже стали понимать, что это не просто хобби, а дело, которое может кормить. По словам Роберта, киберспортсмен может зарабатывать от 500 долларов до 25-30 тысяч. Хороший игрок способен обеспечить себе безбедную старость.

По мнению Ростислава Мурзагулова, кандидата философских наук, автора книги «Цифровое общество середины ХХI в. как новый этап цивилизованного развития. Социально-философский анализ», поколение Z выбирает не разовый капитал, а идею. При этом такие молодые люди не воспринимают рекламу и умеют фильтровать информацию.

Мне понятно то, чем они живут. Я не все разделяю, но мне понятно, почему они этим живут. Мы с вами, когда росли, ценили сами деньги. Они сейчас ценят другой капитал, который я обосновал в своей работе и называю его коммуникационным капиталом. Грубо говоря, это умение получить информацию и распорядиться ею так, чтобы она была кому-то интересна и нужна, а также монетизировать это. И они понимают это очень хорошо. Ростислав Мурзагулов, кандидат философских наук

По мнению Ростислава Мурзагулова, воздвигнутое нами здание, которое мы «достаточно сильно уже сами ушатали», мы передаем тем людям, которые восстановят его по кирпичику. Ведь технологии к тому времени будут развиты еще больше, чем сейчас.