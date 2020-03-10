Рэпер Моргенштерн из Уфы экстренно госпитализирован в больницу

Известный рэпер Моргенштерн был экстренно госпитализирован в больницу в Москве. Ранее он жаловался на ангину, из-за которой пришлось отменить несколько концертов. Теперь болезнь прогрессировала.
Рэпер Моргенштерн попал в больницу. Звезде молодежи пришлось добираться до больницы на “скорой”. Состояние артиста ухудшалось все сильнее, поэтому было принято решение вызвать медиков.
Артист посетовал, что врачам удалось взять у него кровь лишь с третьего раза. При этом, по словам Моргенштерна, все вены у него отлично видны. После ряда процедур рэпер отметил, что чувствует себя уже значительно лучше.
Тем временем болезнь внесла коррективы в гастрольный график рэпера и его команды. Моргенштерну пришлось перенести ближайшие концерты в нескольких городах на более поздний срок.