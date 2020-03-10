Рэпер Моргенштерн из Уфы экстренно госпитализирован в больницу

Спасибо за теплые слова всем, обнял, целую. Немного объясню ситуацию, что происходит. Начнем с того, что это е***** ангина. Вместо того, чтобы лечиться, я решил отыграть концерты. Вот, пожалуйста, получи осложнения. Одна из гланд стала настолько огромной, что дышать труднее стало. Глотать, говорить - невозможно. Сейчас лег в больницу. Мне в эту гланду воткнули нож, потом ножницы и все оттуда вылилось. Вот сейчас пока харкаюсь кровью. Пить и есть нельзя.

Алишер Моргенштерн