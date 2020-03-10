Рэпер Моргенштерн из Уфы экстренно госпитализирован в больницу

Известный рэпер Моргенштерн был экстренно госпитализирован в больницу в Москве. Ранее он жаловался на ангину, из-за которой пришлось отменить несколько концертов. Теперь болезнь прогрессировала.

Рэпер Моргенштерн попал в больницу. Звезде молодежи пришлось добираться до больницы на “скорой”. Состояние артиста ухудшалось все сильнее, поэтому было принято решение вызвать медиков. 

Спасибо за теплые слова всем, обнял, целую. Немного объясню ситуацию, что происходит. Начнем с того, что это е***** ангина. Вместо того, чтобы лечиться, я решил отыграть концерты. Вот, пожалуйста, получи осложнения. Одна из гланд стала настолько огромной, что дышать труднее стало. Глотать, говорить - невозможно. Сейчас лег в больницу. Мне в эту гланду воткнули нож, потом ножницы и все оттуда вылилось. Вот сейчас пока харкаюсь кровью. Пить и есть нельзя. 

Алишер Моргенштерн

Артист посетовал, что врачам удалось взять у него кровь лишь с третьего раза. При этом, по словам Моргенштерна, все вены у него отлично видны. После ряда процедур рэпер отметил, что чувствует себя уже значительно лучше.

Тем временем болезнь внесла коррективы в гастрольный график рэпера и его команды. Моргенштерну пришлось перенести ближайшие концерты в нескольких городах на более поздний срок.