Рейсы из Уфы в Австрию и на Гоа отменили из-за коронавируса

В связи с массовым распространением коронавируса Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами. На этот раз отменяется рейс Уфа-Вена-Уфа. Запрет на перелеты в Австрию будет действовать до 31 мая текущего года.
С 17 марта по 31 мая 2020 перелеты между Уфой и Веной (Австрия) будут запрещены. Также были отменены и рейсы Уфа-Гоа-Уфа. Если у кого-то были запланированы рейсы в этот период, можно сдать билеты. Компании возвращают деньги без различных удержаний.
Отмечается, что билеты нужно возвращать по месту их приобретения. Например, если вы покупали билет на сайте или в приложении, нужно отменить заказ прямо там. Если вы покупали билет в агентстве, то нужно обратиться к продавцу.