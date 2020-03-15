В Башкирии весенний паводок ожидается на две недели раньше

Паводок в Башкортостане начнется с опережением сроков. По прогнозу, реки республики вскроются ото льда на две недели раньше. Снега в этом году выпало почти в полтора раза выше нормы, поэтому и воды, скорее всего, будет больше, предупреждают синоптики.
К весеннему половодью готовятся как работники МЧС, так и жители потенциально опасных подтапливаемых зон. А дорожники тем временем, организовали круглосуточное дежурство на федеральных трассах, проходящих по территории Башкортостана. Они очищают водопропускные трубы и проверяют состояние искусственных сооружений. Задача – не допустить разрушения автодорог.
Достаточно теплая зима и постоянные перепады температуры дали о себе знать. Перед пропускной трубой образовалась наледь. До наступления весеннего половодья дорожным рабочим необходимо всё это убрать. Чтобы вода, хлынувшая с полей, без препятствий прошла под дорогой.
Внутри трубы всё чисто. Её перед началом зимы закрывают щитами, иначе задуло бы снегом. А так дорожникам остается лишь убрать лёд и очистить от снега прилегающую территорию. Проще говоря, проложить воде путь.
Пока небольшой ручей, но уже скоро сила потока увеличится, учитывая плюсовую температуру за окном. Накопившаяся вода может серьезно повредить дорогу. Поэтому на всех федеральных трассах проводится ежедневный мониторинг потенциально опасных участков.
Пропускная труба под федеральной трассой М5 на 1499-м километре. Этот дорожный объект готов к принятию большой воды. Всего на этой трассе предстоит очистить от снега и льда 246 таких труб.
В Управлении дорог «Приуралье» подготовили необходимую технику и песок в мешках, который может понадобиться для возведения подпорных стенок в случае перелива талых вод через проезжую часть. Готовятся к самому худшему сценарию и спасатели.
Не только по снегу, но и по воде. Судно на воздушной подушке разве что летать не может, хотя при движении и отрывается от поверхности. Это тот самый транспорт, который не раз приходил на помощь при спасении людей из водного плена.
Не только плавсредства могут понадобиться во время паводка. Спасатели на случай ЧС держат наготове весь арсенал техники и обмундирования.
Аварийно-спасательная служба республики к паводку готова. 190 человек личного состава, 44 единицы автомобильной техники и 25 плавсредств. Подготовлены и мобильные пункты временного размещения.
К приходу большой воды готовятся и жители населенных пунктов, которые расположены в потенциально опасных зонах. Спрос на лодки, болотные сапоги и забродники вырос. Правда, продавцы специализированных магазинов связывают это не только с приближающимся половодьем.
Пока весь товар, находящийся в этом рыболовном магазине, реализуется по старым ценам. Никакой спекуляции с сезонностью не наблюдается. Стоимость самой дешевой резиновой лодки составляет шесть тысяч рублей. Болотные же сапоги можно купить от 800 рублей.
По предварительным данным, уровень воды в реках республики ожидается выше среднемноголетних значений примерно на полметра. Однако точных прогнозов пока нет. Во многом он будет зависеть от погоды, которая установится в регионе в ближайшие пару недель. Но уже сейчас специалисты говорят о том, что воды может быть больше обычного. В зоне возможного подтопления находятся более 250 населенных пунктов.