В Башкирии весенний паводок ожидается на две недели раньше

Паводок в Башкортостане начнется с опережением сроков. По прогнозу, реки республики вскроются ото льда на две недели раньше. Снега в этом году выпало почти в полтора раза выше нормы, поэтому и воды, скорее всего, будет больше, предупреждают синоптики.

К весеннему половодью готовятся как работники МЧС, так и жители потенциально опасных подтапливаемых зон. А дорожники тем временем, организовали круглосуточное дежурство на федеральных трассах, проходящих по территории Башкортостана. Они очищают водопропускные трубы и проверяют состояние искусственных сооружений. Задача – не допустить разрушения автодорог.

Достаточно теплая зима и постоянные перепады температуры дали о себе знать. Перед пропускной трубой образовалась наледь. До наступления весеннего половодья дорожным рабочим необходимо всё это убрать. Чтобы вода, хлынувшая с полей, без препятствий прошла под дорогой.

Тяжелые условия. Мало снега, он сырой. Погода такая. Константин Лазаревич, дорожный рабочий

Внутри трубы всё чисто. Её перед началом зимы закрывают щитами, иначе задуло бы снегом. А так дорожникам остается лишь убрать лёд и очистить от снега прилегающую территорию. Проще говоря, проложить воде путь.

Чтобы не было задержки водоотводной, делают направление воды. Чтобы она проходила по трубе, в чистом виде уходила. Чтобы не было заторов. Ирек Шамсутдинов, заместитель директора подрядной организации по содержанию искусственных сооружений

Пока небольшой ручей, но уже скоро сила потока увеличится, учитывая плюсовую температуру за окном. Накопившаяся вода может серьезно повредить дорогу. Поэтому на всех федеральных трассах проводится ежедневный мониторинг потенциально опасных участков.

Пропускная труба под федеральной трассой М5 на 1499-м километре. Этот дорожный объект готов к принятию большой воды. Всего на этой трассе предстоит очистить от снега и льда 246 таких труб.

В Управлении дорог «Приуралье» подготовили необходимую технику и песок в мешках, который может понадобиться для возведения подпорных стенок в случае перелива талых вод через проезжую часть. Готовятся к самому худшему сценарию и спасатели.

Не только по снегу, но и по воде. Судно на воздушной подушке разве что летать не может, хотя при движении и отрывается от поверхности. Это тот самый транспорт, который не раз приходил на помощь при спасении людей из водного плена.

Техника в целом очень хорошая, еще не подводила. Я надеюсь, не подведет. Вадим Богданов, спасатель

Не только плавсредства могут понадобиться во время паводка. Спасатели на случай ЧС держат наготове весь арсенал техники и обмундирования.

Основное во время паводка – костюмы сухого типа, чтобы можно было без проблем заходить в воду и эвакуировать граждан, и оказывать какую-то помощь населению. Игорь Мясников, спасатель

Аварийно-спасательная служба республики к паводку готова. 190 человек личного состава, 44 единицы автомобильной техники и 25 плавсредств. Подготовлены и мобильные пункты временного размещения.

Именно в случае любой чрезвычайной ситуации такие палатки могут быть развернуты, и в них вполне комфортно могут разместиться до 100 человек. Тепло там, работают теплогенераторы, освещение. Есть палатки, где можно принять пищу, есть санитарные блоки, где можно установить умывальники и даже душевые кабины. Сергей Нагорный, заместитель начальника Аварийно-спасательной службы Республики Башкортостан

К приходу большой воды готовятся и жители населенных пунктов, которые расположены в потенциально опасных зонах. Спрос на лодки, болотные сапоги и забродники вырос. Правда, продавцы специализированных магазинов связывают это не только с приближающимся половодьем.

В преддверии рыболовного сезона люди начинают готовиться, и, мне кажется, все-таки подъем в большей степени из-за сезона рыболовного. Но есть люди, которые все-таки готовится к паводку. Это те, у кого дома загородные дома, сады. В любом случае подъем рек будет. Олег Коченков, менеджер рыболовного магазина

Пока весь товар, находящийся в этом рыболовном магазине, реализуется по старым ценам. Никакой спекуляции с сезонностью не наблюдается. Стоимость самой дешевой резиновой лодки составляет шесть тысяч рублей. Болотные же сапоги можно купить от 800 рублей.