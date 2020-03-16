Элвин Грей исполнит рэп-композицию на стихи Иосифа Бродского

«Мелодию написал мой приятель, известный башкирский общественный деятель и творческий человек Ростислав Мурзагулов. Я предложил ему подкорректировать мелодию, в общем спродюсировать песню и спеть ее вместе, потому что она, как никакая другая в российском шоу бизнесе, отвечает нынешнему состоянию мира с его эпидемиями и политическими бурями. Я давно чувствую, что моя аудитория хочет говорить о чем-то очень важном и уверен, что песня станет исключительно востребованной в наше тревожное время»

Радик Юльякшин, певец