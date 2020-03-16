Элвин Грей исполнит рэп-композицию на стихи Иосифа Бродского

Звезда татарской и башкирской эстрад Радик Юльякшин, он же Элвин Грей, анонсировал выход нового остросоциального трека. По замыслу композиция будет исполнена в жанре рэп. Автором слов стал русский поэт Иосиф Бродский, именного его произведение «Не выходи из комнаты» легло в основу песни.
Рассказывая историю создания композиции, Элвин Грей упоминает и композитора. Им выступил выступил член Общественной Палаты России Ростислав Мурзагулов. По словам Радика Юльякшина, они вдвоем исполнят песню.
Фото: Интернет