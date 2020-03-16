В Уфе женщина чуть не умерла от зубной боли из-за плохих имплантов

Уфимки установили дорогостоящие зубные импланты, которые на деле оказались непонятного происхождения. У женщины после процедуры начались боли, протезы пришлось снять. Клиентка стоматологии попросила врача вернуть деньги, тот же утверждает, что жертвой в этой истории является он.

Стоматолог уверял: качество хорошее, мол, лично ездит и закупает их за границей, рассказывает Физа Муллануровна. За девять имплантов и работу отдала более 170 тысяч. С самого начала решила, что будет обращаться в государственную стоматологию. Надеялась, что там не обманут. Но теперь, говорит, поняла, что их отношения не заладились с самого начала.

Он сказал: я вас возьму, но только без оформления. Я своих не бросаю. Если что-то не так пойдет, то вам Общество прав потребителей всё равно особо ничего не вернёт, а я своих больных довожу до конца. Через семь месяцев у меня начались боли. Они непроходящие были – день и ночь. Он сказал: это не мой косяк. Это дословно его слова. Физа Шаймухаметова

После, рассказывает Физа Муллануровна, врач сказал, что это, скорее всего, неврология. Часть имплантов пришлось удалить.

Я заподозрила: а те ли импланты мне поставили? Их уже другой доктор удалял. Когда удалил, он сказал: это не те, я не могу идентифицировать ни с чем. Физа Шаймухаметова

В итоге женщина направилась разбираться уже к начальству стоматологической поликлиники. После долгих выяснений врач согласился вернуть часть средств – за работу. 59 тысяч рублей под расписку. Но возвращать деньги за импланты отказался. Мол, с ними было всё в порядке. Нам удалось по телефону связаться со стоматологом. Мужчина умеет удивлять. Нам он заявил, что и вовсе не притрагивался к зубам женщины. Говорит: приходила только на консультацию.

Она меня шантажировала, жаловалась. В итоге, мне начальство грозило увольнением. Сказали: разбирайся как хочешь. Она про меня отзывы нехорошие писала, она больше просила, просто у меня больше не было. Это называется потребительский экстремизм. Мы работаем, нам особо некогда разбираться. Ринат Валишин, стоматолог

Всю историю женщина выдумала, уверяет врач. А жертва в этой ситуации – он. То есть человек с улицы может вот так вот прийти и получить от стоматолога деньги, пригрозив плохими отзывами. На вопрос почему же не обратился в правоохранительные органы, мужчина ответил, что как раз собирается этим заняться. А Физа Шаймухаметова уже обратилась и в Минздрав, и в Росздравнадзор.

В ходе проверки нарушения не выявлено. По тем документам, которые предоставили нам в поликлинике. Что касается ее доводов о том, что часть медицинских процедур была оказана без оформления, то здесь рекомендация для нее – обратиться в правоохранительные органы. Светлана Кускарбекова, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан