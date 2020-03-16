В Уфе женщина чуть не умерла от зубной боли из-за плохих имплантов

Уфимки установили дорогостоящие зубные импланты, которые на деле оказались непонятного происхождения. У женщины после процедуры начались боли, протезы пришлось снять. Клиентка стоматологии попросила врача вернуть деньги, тот же утверждает, что жертвой в этой истории является он.
Стоматолог уверял: качество хорошее, мол, лично ездит и закупает их за границей, рассказывает Физа Муллануровна. За девять имплантов и работу отдала более 170 тысяч. С самого начала решила, что будет обращаться в государственную стоматологию. Надеялась, что там не обманут. Но теперь, говорит, поняла, что их отношения не заладились с самого начала.
После, рассказывает Физа Муллануровна, врач сказал, что это, скорее всего, неврология. Часть имплантов пришлось удалить.
В итоге женщина направилась разбираться уже к начальству стоматологической поликлиники. После долгих выяснений врач согласился вернуть часть средств – за работу. 59 тысяч рублей под расписку. Но возвращать деньги за импланты отказался. Мол, с ними было всё в порядке. Нам удалось по телефону связаться со стоматологом. Мужчина умеет удивлять. Нам он заявил, что и вовсе не притрагивался к зубам женщины. Говорит: приходила только на консультацию.
Всю историю женщина выдумала, уверяет врач. А жертва в этой ситуации – он. То есть человек с улицы может вот так вот прийти и получить от стоматолога деньги, пригрозив плохими отзывами. На вопрос почему же не обратился в правоохранительные органы, мужчина ответил, что как раз собирается этим заняться. А Физа Шаймухаметова уже обратилась и в Минздрав, и в Росздравнадзор.
Физа Шаймухаметова, видимо, так и поступит. «Сказки», как называет рассказы женщины стоматолог, она уже поведает правоохранителям. И вполне возможно, что они-то ей как раз поверят. Тогда врачу придется столкнуться с грустной действительностью.