Ростислав Мурзагулов о приостановке чемпионатов: «Жизнями людей рисковать мы не имеем права»

Российский спорт отправился на карантин: как и большинство лиг мира, свои чемпионаты приостановили РПЛ и КХЛ. «Салават Юлаев» не сыграет завтра в Казани против «Ак Барса», «Уфа» не примет в воскресенье «Тамбов». Тотальная остановка коснется и других спортивных соревнований, некоторые пройдут без зрителей.

Глобальный вирус атаковал самую популярную игру на планете. Сезон в Российской премьер-лиге отложен до 10 апреля. Очевидное для всех решение было принято и официально объявлено во вторник. Российская премьер-лига берет паузу вслед за большинством европейских чемпионатов.

Это решение нужно было принимать. Не потому что мы все умрем и все очень плохо. Наоборот, у нас не зафиксировано ни одного случая, и мы хотим, чтобы этого и не было. Жизнями нашей людей рисковать мы не имеем права. Ростислав Мурзагулов, председатель попечительского совета ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» во время паузы в чемпионате будет тренироваться и готовиться к возобновлению матчей. Главный тренер Вадим Евсеев посетовал, что пауза настигла команду в неподходящий момент, ведь футболисты в хорошей форме.

Для всех это сложная ситуация. Потому что надо держать в тонусе команды. Мы разговаривали на эту тему с Бенитесом в Испании. Кое-какие секреты он нам рассказал. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Континентальная хоккейная лига также приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина. После того, как от участия в плей-офф отказались финский «Йокерит» и «Барыс» из Казахстана, лига отложила плей-офф. Но только на неделю. Однако позже руководство КХЛ приняло решение продлить паузу до 10 апреля.

Это верное решение. Все чемпионаты закрылись, которые есть. Несмотря на то, что мы хорошо сыграли в плей-офф. Мы играем для болельщиков. Игры без них все равно не то. Николай Заварухин, главный тренер ХК «Сибирь»

«Салават Юлаев» должен был в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина сыграть с казанским «Ак Барсом». Таким образом, запланированные на ближайшие дни матчи не состоятся. Уфимский хоккейный клуб выпустил подробную инструкцию для болельщиков, как вернуть деньги за уже купленные билеты, если игр в столице Башкортостана больше не будет. Известно, что у юлаевцев завтра выходной, а в четверг возобновляются тренировки. Как теперь завершится сезон для оставшихся команд, непонятно.

Я считаю, что чемпионат надо завершить и не продолжать. Потому что мы не знаем, сколько продлится эпидемия. Игроки будут находиться в неведении, и чтобы снова набирать форму, потребуется много времени. Вячеслав Быков, заслуженный тренер России

Министерство спорта России 16 марта отменило проведение всех международных соревнований на территории страны на неопределенный срок. Аналогичные рекомендации даны и по всем внутрироссийским мероприятиям. При этом в марте-апреле в Башкортостане запланировано 442 крупных события.

Мы работаем с каждой федерацией и принимаем решение по каждому мероприятию отдельно. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан