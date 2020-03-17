Ростислав Мурзагулов о приостановке чемпионатов: «Жизнями людей рисковать мы не имеем права»

Российский спорт отправился на карантин: как и большинство лиг мира, свои чемпионаты приостановили РПЛ и КХЛ. «Салават Юлаев» не сыграет завтра в Казани против «Ак Барса», «Уфа» не примет в воскресенье «Тамбов». Тотальная остановка коснется и других спортивных соревнований, некоторые пройдут без зрителей.
Глобальный вирус атаковал самую популярную игру на планете. Сезон в Российской премьер-лиге отложен до 10 апреля. Очевидное для всех решение было принято и официально объявлено во вторник. Российская премьер-лига берет паузу вслед за большинством европейских чемпионатов.
Футбольный клуб «Уфа» во время паузы в чемпионате будет тренироваться и готовиться к возобновлению матчей. Главный тренер Вадим Евсеев посетовал, что пауза настигла команду в неподходящий момент, ведь футболисты в хорошей форме.
Континентальная хоккейная лига также приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина. После того, как от участия в плей-офф отказались финский «Йокерит» и «Барыс» из Казахстана, лига отложила плей-офф. Но только на неделю. Однако позже руководство КХЛ приняло решение продлить паузу до 10 апреля.
«Салават Юлаев» должен был в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина сыграть с казанским «Ак Барсом». Таким образом, запланированные на ближайшие дни матчи не состоятся. Уфимский хоккейный клуб выпустил подробную инструкцию для болельщиков, как вернуть деньги за уже купленные билеты, если игр в столице Башкортостана больше не будет. Известно, что у юлаевцев завтра выходной, а в четверг возобновляются тренировки. Как теперь завершится сезон для оставшихся команд, непонятно.
Министерство спорта России 16 марта отменило проведение всех международных соревнований на территории страны на неопределенный срок. Аналогичные рекомендации даны и по всем внутрироссийским мероприятиям. При этом в марте-апреле в Башкортостане запланировано 442 крупных события.
Некоторые из уже запланированных соревнований пройдут без зрителей. Например, второй этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Увидеть его можно будет только по телевизору. Прямая трансляция начнется на БСТ в субботу в 11:55.