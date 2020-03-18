В Башкирии введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса

Сегодня Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности. Он будет длиться с 18 марта до 20 апреля. Глава Башкортостана объявил об этом на заседании в правительстве.

Ограничения распространяются на массовые мероприятия. Количество участников не должно превышать 250. Кроме того, вводится карантин в детских садах и школах. Меры безопасности принимают и на республиканских предприятиях.

Режим повышенной готовности в Башкортостане объявлен с 18 марта и до 20 апреля. Как пояснил Глава республики Радий Хабиров, ограничения приняты в условиях возможного распространения коронавируса. Документ предусматривает отмену или перенос запланированных деловых, культурных, развлекательных и спортивных событий с количеством участников свыше 250 человек либо с участием иностранцев. Меры руководитель Башкортостана назвал «перестраховкой».

Наша страна находится между двумя довольно сильными полюсами, где бушует эта эпидемия, – Восток и Европа. Структура заболевших на территории России с очевидностью показывает, что основной источник инфицирования идёт из-за рубежа. Учитывая, что у нас функционирует международный аэропорт, проходят две федеральные трассы, высокая степень миграции, большая территория, нам нужно подстраховаться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава региона поручил Минобрнауки Башкортостана подготовить коллективы педагогов к вариантам дистанционного обучения. Вузы и ссузы также должны перевести образовательный процесс в дистанционный режим. Министр здравоохранения республики Максим Забелин в свою очередь пояснил: готовность медицинских организаций республики к приёму заболевших – максимальная. Всего подготовили  более 1 300 коек инфекционного профиля в Уфе и Стерлитамаке, а также в инфекционных отделениях центральных районных и городских больниц. Алгоритм действий персонала полностью отработан.

Все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие с неблагополучных территорий, в обязательно порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей вирусной инфекции, в том числе и на COVID-19.

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Фейк-ньюс, которые муссируются в социальных сетях и мессенджерах, в связи с коронавирусом также обсудили на заседании. Председатель совета директоров ОАО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов назвал происходящее «инфодемией» – эпидемией вируса глупости и подлости среди тех, кто распространяет лживые новости или наживается на этой ситуации. 

Чтобы не говорили, что это у нас «сурковская пропаганда» или что-то подобное: это мнение не только наше, это мнение ООН. ВОЗ, входящая в состав ООН, призвала IT-компании принять более жесткие меры. Слово «жесткие» звучит от наших с вами западных либеральных друзей.

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров ОАО «Башинформ»

И сегодня же Радий Хабиров посетил инфекционную больницу №4 Уфы. Руководитель региона ознакомился с работой приёмного блока, осмотрел боксы для пребывания пациентов, отделение реанимации и анестезиологии, а также отметил, что понимает: нагрузка на медперсонал значительно выросла. Поэтому те, кто работает на первом крае, получит доплату. Также, по словам Радия Хабирова, новый корпус инфекционной больницы планируют построить до конца 2020 года. Группа специалистов из Башкортостана отправилась в Подмосковье, чтобы перенять опыт строительства быстровозводимых зданий.