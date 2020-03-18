В Башкирии введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса

Сегодня Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности. Он будет длиться с 18 марта до 20 апреля. Глава Башкортостана объявил об этом на заседании в правительстве.
Ограничения распространяются на массовые мероприятия. Количество участников не должно превышать 250. Кроме того, вводится карантин в детских садах и школах. Меры безопасности принимают и на республиканских предприятиях.
Режим повышенной готовности в Башкортостане объявлен с 18 марта и до 20 апреля. Как пояснил Глава республики Радий Хабиров, ограничения приняты в условиях возможного распространения коронавируса. Документ предусматривает отмену или перенос запланированных деловых, культурных, развлекательных и спортивных событий с количеством участников свыше 250 человек либо с участием иностранцев. Меры руководитель Башкортостана назвал «перестраховкой».
Глава региона поручил Минобрнауки Башкортостана подготовить коллективы педагогов к вариантам дистанционного обучения. Вузы и ссузы также должны перевести образовательный процесс в дистанционный режим. Министр здравоохранения республики Максим Забелин в свою очередь пояснил: готовность медицинских организаций республики к приёму заболевших – максимальная. Всего подготовили более 1 300 коек инфекционного профиля в Уфе и Стерлитамаке, а также в инфекционных отделениях центральных районных и городских больниц. Алгоритм действий персонала полностью отработан.
Фейк-ньюс, которые муссируются в социальных сетях и мессенджерах, в связи с коронавирусом также обсудили на заседании. Председатель совета директоров ОАО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов назвал происходящее «инфодемией» – эпидемией вируса глупости и подлости среди тех, кто распространяет лживые новости или наживается на этой ситуации.
И сегодня же Радий Хабиров посетил инфекционную больницу №4 Уфы. Руководитель региона ознакомился с работой приёмного блока, осмотрел боксы для пребывания пациентов, отделение реанимации и анестезиологии, а также отметил, что понимает: нагрузка на медперсонал значительно выросла. Поэтому те, кто работает на первом крае, получит доплату. Также, по словам Радия Хабирова, новый корпус инфекционной больницы планируют построить до конца 2020 года. Группа специалистов из Башкортостана отправилась в Подмосковье, чтобы перенять опыт строительства быстровозводимых зданий.