В Башкирии введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса

И сегодня же Радий Хабиров посетил инфекционную больницу №4 Уфы. Руководитель региона ознакомился с работой приёмного блока, осмотрел боксы для пребывания пациентов, отделение реанимации и анестезиологии, а также отметил, что понимает: нагрузка на медперсонал значительно выросла. Поэтому те, кто работает на первом крае, получит доплату. Также, по словам Радия Хабирова, новый корпус инфекционной больницы планируют построить до конца 2020 года. Группа специалистов из Башкортостана отправилась в Подмосковье, чтобы перенять опыт строительства быстровозводимых зданий.