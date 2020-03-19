В Уфе учащиеся гимназии-интерната смогут бесплатно вылечить зубы

Зубная помощь на колесах доступна и школьникам Уфы. Мобильная стоматология посетила Республиканскую гимназию-интернат им. Рами Гарипова. В передвижном кабинете дантистов созданы все условия и для врачей и для учеников, ожидающих своей очереди.
Высококачественное оборудование позволяет проводить лечение зубов любой сложности.
Выездные бригады врачей были организованы по поручению Радия Хабирова. Целью стоматологов является профилактика и лечение болезни зубов. В этом образовательном учреждении передвижной модуль будет до 20 марта.