В Уфе учащиеся гимназии-интерната смогут бесплатно вылечить зубы

В интернате всего учатся 675 детей, примерно 300 из них страдают кариесом. И вот за день они лечат у нас примерно 12-13 человек. За неделю 60-70 получается.

Амина Даминова, врач-педиатр Республиканской гимназии-интерната №1 им.Р.Гарипова