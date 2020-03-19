В Уфе обсудили готовность медучреждений к вспышке коронавируса

Студенты БГМУ помогут участковым терапевтам. В Уфе обсудили готовность медицинских учреждений к защите от коронавируса. В республике подготовлены четыре госпитальные базы.
Более 1300 коек инфекционного профиля. Из них чуть меньше половины в Уфе и Стерлитамаке. За границей находятся около трех тысяч жителей Башкортостана. Медики рекомендуют по возвращении в регион уходить на карантин на две недели.
Если нет возможности самоизолироваться, например, человек живёт не один, то можно обратиться в 4-у инфекционную больницу.