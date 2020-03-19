В Уфе обсудили готовность медучреждений к вспышке коронавируса

Будем радоваться тому, что в России тяжелых случаев нет, все под контролем. Поэтому и карантин у нас определен, и сегодня мы ведем волонтеров. Уже на участки направлены ординаторы, молодые специалисты. Мы уделяем особое внимание первичному звену.

Римма Утяшева, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан