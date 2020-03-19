Рэпер Моргенштерн из Уфы решил заработать на коронавирусе

Многие известные звезды и блогеры в эти дни начинают зарабатывать на теме коронавируса. Эта участь не обошла стороной и рэпера Моргенштерна. Он предложил своим фанатам новые футболки и худи с символикой COVID-19.

Скандальный рэпер из Уфы решил заработать на всеобщей истерии с коронавирусом. Музыкант в своих социальных сетях объявил о переносе тура Yung Hefner на осень. К таким мерам артиста подтолкнула пандемия коронавируса, из-за которой в России ограничивают проведение массовых мероприятий.

Артист также напомнил, что билеты сдавать не стоит, потому что осенью, как он заверяет, залы будут полными. Помимо этого Моргенштерн решил сделать лимитированную версию одежды на тему коронавируса. Идея проста: в концертный тур он собирался ехать с мерчем, на котором изображен трафик гастролей по всей России. Лимитированной эта одежда стала после добавления небольшого штриха: график перечеркнули, а сверху появилась надпись "coronavirus".