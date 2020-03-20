Глава Башкирии рассказал, какой подарок он ждет на свой день рождения

Главе Башкирии Радию Хабирову сегодня исполнилось 56 лет. Руководитель региона получает многочисленные поздравления и теплые пожелания в свой адрес. Он даже составил некий wishlist (список желаемых подарков, - прим.ред), где указал один единственный пункт – помощь людям.
Лучшим подарком Радий Хабиров назвал перевод денег на специальный счет, средства из которого пойдут на строительство хосписа в Уфе. Глава будет рад любой сумме, отметил председатель совета директоров АО ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов. Он заверил жителей республики, что все квитанции будут обнародованы.
Реквизиты для перечисления пожертвований для строительства хосписа:
Благотворительный фонд «Иман-Башкортостан»
ИНН 0274947160 КПП 027401001
р/с 40701810906000000289
кор/с 30101810300000000601
Башкирское Отделение №8598 ПАО СБЕРБАНК в г.Уфа
БИК 048073601
Назначение платежа: Добровольное пожертвование