Глава Башкирии рассказал, какой подарок он ждет на свой день рождения

Главе Башкирии Радию Хабирову сегодня исполнилось 56 лет. Руководитель региона получает многочисленные поздравления и теплые пожелания в свой адрес. Он даже составил некий wishlist (список желаемых подарков, - прим.ред), где указал один единственный пункт – помощь людям.

Лучшим подарком Радий Хабиров назвал перевод денег на специальный счет, средства из которого пойдут на строительство хосписа в Уфе. Глава будет рад любой сумме, отметил председатель совета директоров АО ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов. Он заверил жителей республики, что все квитанции будут обнародованы.  

«Лучшим подарком для Радия Хабирова ко дню рождения станет квиток на любую сумму на строительство уфимского хосписа. Все квитки обязуюсь показать. Не тратьте деньги и время на ерунду, давайте сделаем доброе дело. Я свой подарок уже сделал... И расскажите всем, кто спрашивает»

Ростислав Мурзагулов

Реквизиты для перечисления пожертвований для строительства хосписа:

Благотворительный фонд «Иман-Башкортостан»

ИНН 0274947160 КПП 027401001

р/с 40701810906000000289

кор/с 30101810300000000601

Башкирское Отделение №8598 ПАО СБЕРБАНК в г.Уфа

БИК 048073601

Назначение платежа: Добровольное пожертвование