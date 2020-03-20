Глава Башкирии рассказал, какой подарок он ждет на свой день рождения

«Лучшим подарком для Радия Хабирова ко дню рождения станет квиток на любую сумму на строительство уфимского хосписа. Все квитки обязуюсь показать. Не тратьте деньги и время на ерунду, давайте сделаем доброе дело. Я свой подарок уже сделал... И расскажите всем, кто спрашивает»

Ростислав Мурзагулов