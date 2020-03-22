Кризис туриндустрии и нарушение карантина: как Башкирия переживает ситуацию с коронавирусом?

Уйти в добровольный карантин должны более 15 тысяч жителей республики. Все они недавно вернулись из-за границы. Специалисты организовали поквартирный обход туристов, которые ушли в самоизоляцию.

За нарушение режима грозит крупный штраф и даже лишение свободы. В их числе и блогер из Уфы, в отношении которой правоохранители уже начали проверку. Международный терминал аэропорта Уфы уже перестал работать на вылет. Сейчас обслуживаются воздушные суда, которые возвращаются домой. Тем временем у школьников начались каникулы. И вывезти своих чад в этот раз на море не получится. Но во время профилактики коронавируса оказывается тоже есть чем заняться.

Карантин по-честному. Даже походы в магазин за самым необходимым сводятся к нулю. Те, кто оказался в четырех стенах, делятся в соцсетях лайфхаками о том, как с пользой провести время взаперти. Учат языки, занимаются йогой или кулинарией. Теперь же им еще придется встречать гостей. В Башкирии начали поквартирный обход жителей в самоизоляции.

Специалисты отметили, что не все соблюдают карантин. В соцсетях медработники запускают флешмоб с призывом оставаться дома. Изолированным готовы на дом доставлять продукты.

К сожалению, сегодня очень тяжело попасть в квартиры, где находятся наши граждане, прибывшие из-за границы на самоизоляции. Или их вообще нет, они по каким-то причинам игнорируют самоизоляцию. Вы подвергаете опасности своих близких, родителей, детей и всех нас. Тагзима Габдулвалеева, директор Центра социального обслуживания

А вот те, кто так и не успел слетать на море, ринулись к туроператорам возвращать свои кровные. Правда, оказалось это делом непростым. Средства, полученные от клиентов, уже ушли на оплату услуг авиаперевозчиков и в отели. Туроператоры стали бояться за свою жизнь: в соцсетях есть информация о том, что угрозы от недовольных клиентов переросли в нападения. Агентства предлагают депонировать свои деньги, или другими словами – заморозить их.

Вы можете воспользоваться этим туром, но уже позже, после того, как ситуация нормализуется. Поэтому убедительная просьба к туристам – не требовать денежные средства прямо сейчас. Они могут воспользоваться тем, что деньги, которые остались у туроператоров, они переводятся по курсу и этими деньгами можно воспользоваться в августе, в июле. Ильдар Биккузин, председатель Баштурсоюза

Тем временем школьники ушли на каникулы. Чем занять ребенка и себя, пока массово отменяются мероприятия? Например, культурные учреждения продолжают работать. Только в онлайн режиме. Декорации, музыкальный оркестр и свет софитов – артисты не халтурят даже в пустом зале.

Действие на сцене скоро начнется, поэтому зрительный зал придется покинуть. Сегодня на сцене опера «Царская невеста» Римского-Корсакова.

Подключиться к онлайн-трансляции можно с любого устройства. Это возможность не только увидеть зрелищное шоу, но и сэкономить средства.

Страницы печатных изданий тоже можно листать с помощью компьютерной мыши. Читальные залы Национальной библиотеки пусты, на входе антисептики и термометр. Зато попасть в архив можно через сайт. С коронавирусом это не связано, процесс оцифровки книг идет давно.

Кроме того, мы сейчас запустили акцию «Библиотека идет к читателю». То есть по своим базам мы сейчас подняли списки читателей, кому за 60, обзваниваем их и предлагаем литературу на дом». Юлдаш Ураксин, директор Национальной библиотеки им. Ахметзаки Валиди

Кроме того, мы сейчас запустили акцию «Библиотека идет к читателю». То есть по своим базам мы сейчас подняли списки читателей, кому за 60, обзваниваем их и предлагаем литературу на дом». Даже книги с доставкой на дом, лишь бы заграничный вирус не распространился среди жителей республики.