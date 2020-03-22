В Башкирии охотники спасли косулю от бездомных собак

В Белорецке егери буквально вырвали из клыков смерти косулю. Все произошло на окраине города, куда каким-то образом забрело обессилевшее животное. Там его и подстерегала опасность.

На косулю напала стая голодных бездомных собак. Несчастное животное пыталось вырваться, но силы были не равны. На помощь пришли представители местного отделения ассоциации охотников, к которым обратились очевидцы.