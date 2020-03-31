В Уфе эксперты объяснили рост цен на имбирь в 10 раз

В Башкортостане цена на популярный в народе продукт для повышения иммунитета выросла в 10 раз. Вслед за масками и антисептиками имбирь пополнил список дефицитных товаров. Цена в магазинах города достигает трех тысяч рублей.

Каждому покупателю за свою цену. За этим прилавком цены колеблются, будто маятник, по желанию продавца. Например, стоящей перед нами девушке этот молодой человек предлагал кусочек имбиря за более-менее приемлемую цену, а вот для нашей съемочной группы и десяток тысяч рублей не предел.

Ставший дефицитным имбирь сейчас трудно найти в обычных продуктовых магазинах, а там, где он есть, цена увеличена в 10 раз. Если до пандемии стоимость еле доходила до 300 за кило, то сейчас его продают за 3 тысячи. Сотрудники мини-маркетов сами в шоке и не понимают, то ли смеяться, то ли плакать в этой ситуации.

Ранее в сети появилась информация, что имбирь помогает в профилактике коронавируса, его чудодейственные способности форсировали в интернете настолько, что в других регионах России цена на эту «антивирусную» пряность бьет все рекорды. Например, в Краснодаре дешевле, чем за 7000 рублей, килограмм имбиря не найти. Причем спекулировать на народном средстве стали и в интернет-маркетах. Доходит до абсурда.

– Зачем спекулировать, поднимать цены – зачем это надо? Тем более такая обстановка.

– Ну, значит, не будем брать и все. Будем мед есть.