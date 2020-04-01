Государственные СМИ Башкирии предоставят поддержку бизнесу в условиях пандемии коронавируса

В Башкирии запускается уникальная поддержка среднего и малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Государственные СМИ республики предоставят бесплатную рекламную кампанию для предпринимателей на собственных ресурсах. Информагенство «Башинформ», телеканал «БСТ» и ГУП «Издательский дом «Республика Башкортостан» предоставят площадки для рекламы товаров и услуг.

Благодаря уникальной программе поддержки МСП бизнес может получить широкий охват аудитории. Предпринимателям предоставят возможность прорекламировать свой товар на интернет-ресурсах с ежемесячным посещением до 1 – 1,5 млн человек. Также показать себя предприниматели смогут в эфире крупнейшего телеканала Башкирии и в печатных изданиях тиражом более 270 тысяч экземпляров.

Данная программа поддержки впервые внедряется в России на территории Башкирии. Практика бесплатной рекламы становится уникальной и беспрецедентной программой поддержки бизнеса государственными СМИ. Конечно, поддержка коснётся тех производителей, которые будут наиболее актуальны в сложившихся экономических реалиях, а также будут зарегистрированы на территории Башкирии.

В дальнейшем будем исходить из эффективности такой поддержки, учитывая, что СМИ – это достаточно мощный инструмент для бизнеса. А здесь будут задействованы все инструменты СМИ — и телевидение, и интернет, и печатные издания. Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров медиахолдинга «Башинформ»