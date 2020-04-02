Власти Башкирии рассказали, будут ли использовать IT-технологии для слежки за людьми на самоизоляции

В Башкирии не будут следить за жителями республики, которые находятся на самоизоляции, с помощью IT-технологий. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на члена Общественной палаты России Ростислава Мурзагулова. По его словам, такая мера была бы избыточной, так как граждане Башкирии дисциплинированы и ответственны. 

Как сообщил Мурзагулов, при желании власти Башкирии могли бы устроить слежку. Такие практики существуют и алгоритмы налажены, однако в этом сейчас нет необходимости. К тому же, как он отметил, люди восприняли бы слежку негативно.

«Такая возможность на практике есть, телеком-операторы готовы. Но мы решили не идти на это, так как у нас люди и так дисциплинированные. Мы следим за сервисами Яндекса, статистикой использования транспортной карты "Алга", и еще до введения режима всеобщей самоизоляции видели снижение активности населения на 30-50%. Поэтому мы решили не вмешиваться в персональные данные наших граждан. Людям это не нравится, и мы сочли возможным действовать просто путем убеждения. Тем более что люди адекватно реагируют»

Ростислав Мурзагулов, член Общественной палаты России