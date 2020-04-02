Власти Башкирии рассказали, будут ли использовать IT-технологии для слежки за людьми на самоизоляции

В Башкирии не будут следить за жителями республики, которые находятся на самоизоляции, с помощью IT-технологий. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на члена Общественной палаты России Ростислава Мурзагулова. По его словам, такая мера была бы избыточной, так как граждане Башкирии дисциплинированы и ответственны.
Как сообщил Мурзагулов, при желании власти Башкирии могли бы устроить слежку. Такие практики существуют и алгоритмы налажены, однако в этом сейчас нет необходимости. К тому же, как он отметил, люди восприняли бы слежку негативно.