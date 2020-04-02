Коронавирус в России. Актуальные данные на 2 апреля

Каждый день количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается с невероятной силой. Редакция bash.news каждый день следят за мировой динамикой заболеваемости. Эксперты прогнозируют: пандемия пойдет на спад только к лету.

Погибшие и пострадавшие в мире

За уровнем заболеваемости коронавирусом в мире следят несколько организаций. Это Университет Джонса Хопкинса в американском Балтиморе и Всемирная организация здравоохранения. Каким цифрам верить - решать только вам.

Университет Джонса Хопкинса. Данные на 2 апреля

Заражены: 1 002 159 человек.

Смерть: 51 485 человек.

Выздоровление: 208 949 человек.

Лидеры по количеству заболевших: США (236 339 чел.), Италия (115 242 чел.), Испания (110 238 чел.).

Всемирная организация здравоохранения. Данные на 2 апреля

Заражены: 900 306 человек.

Смерть: 45 693 человек.

Лидеры по количеству заболевших: США (187 302 чел.), Италия (110 574 чел.), Испания (102 136 чел.).

Коронавирус в России. Последние новости

Заражены: 3548 чел. (+770 за сутки)

Смерть: 30 чел. (+6 за сутки)

Выздоровело: 235 чел. (+45 за сутки)

Прошли тестирование: более 536 000 чел.

Коронавирус в Башкирии

Заражены: 10 чел. (+2 за сутки)

Под подозрением: 106 чел.

Смерть: 0 чел.

Выздоровление: 2 чел.

Специалисты в Башкирии говорят: все выявленные случаи являются завозными. Один из первых пациентов уверял, что не ездил за границу, а вирус подхватил в Москве во время рабочей поездки. Однако вскоре врачам удалось вывести его на чистую воду. Мужчина признался, что был за границей.

Пандемия в России: жизнь в самоизоляции

С 25 марта Россия живет в особом режиме. Владимир Путин сделал нерабочую неделю сначала с 30 марта по 3 апреля, а потом продлил ее до 30 апреля.

Большинство регионов, в том числе Башкирия, находится на особом режиме. Что такое режим самоизоляции?

Прежде всего, это несколько правил: ходить на улицу с паспортом только до магазина, аптеки и мусорного бака; выгуливать собаку в пределах 100 метров от дома. Чтобы поехать на работу, вам необходимо получить от своего руководства справку о том, что ваше присутствие необходимо на рабочем месте. Если есть возможность работать удаленно - воспользуйтесь этим.

“Фишка” в том и заключается, что пустые улицы замедляют распространение инфекции. Кстати, согласно индексу самоизоляции Яндекса Уфа стоит на 3 месте в рейтинге всех городов страны. Это значит, что наши граждане - одни из самых ответственных в России.

Как распознать коронавирус: инструкция специалиста

Врачи говорят, что в большинстве своем больные переносят коронавирус “на ногах”. Иными словами, пациент не знает, что болен именно этим заболеванием. Зачастую коронавирус путают с воспалением легких, гриппом и ОРВИ.