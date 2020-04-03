Жителю Уфы компенсируют штраф в 15 тысяч за нарушение самоизоляции

Вчера, 2 апреля, стало известно, что житель Уфы был оштрафован на 15 тысяч рублей. Полицейский рейд обнаружил мужчину гуляющим в ночное время, несмотря на режим самоизоляции. Руководство медиахолдинга «Башинформ» решило поддержать уфимца.

Ростислав Мурзагулов, председатель Совета директоров «Башинформа», сообщил, что 33-летний уфимец не знал о штрафах за нарушение карантина. Это значит, что государственные СМИ не проделали должную работу и не донесли до всех жителей важность соблюдение карантина. Так как эта ошибка допущена средствами массовой информации, руководством «Башинформа» было принято решение возместить сумму штрафа полностью.

Также было принято решение с этого дня активнее оповещать жителей республики о режиме самоизоляции и о штрафах за нарушение данного режима. Напомним, что режим полной самоизоляции введён в Башкирии с 31 марта. Чтобы не допустить распространения коронавируса, запрещено выходить на улицу без крайней необходимости – все нарушители будут оштрафованы.