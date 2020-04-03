Ученые из США протестировали вакцину от коронавируса

В США прошли первые испытания вакцины от COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Питтсбургского университета.

Открытие препарата произошло на основе прошлых опытов. Известно, что они были получены во время борьбы с вирусами в 2003 и 2014 годах. Благодаря им, ученым удалось создать лекарство, вырабатывающее антитела для борьбы с коронавирусом.

Российские ученые заявили, что вакцина, способная убить коронавирус, появится в 2021 году. Длительный период необходим для доведения его до совершенства. Кроме того, опыты осложняются испытаниями на животных.