«Потомки Салавата отступать не умеют»: генерал Шаймуратов посмертно награжден звездой Героя России

34 дня до Великой Победы. 30 марта отныне можно назвать днем, когда была восстановлена историческая справедливость. Спустя 77 лет после гибели генерала Шаймуратова ему присвоили звание Героя России. Указ подписал Владимир Путин.
Событие действительно беспрецедентное. Письма о представлении шли год за годом, но только сейчас награждение посмертно состоялось. Массовые мероприятия в честь награждения из-за эпидемии пришлось отложить. Но вспомнить прославленный путь генерала и 112-й Башкавдивизии поможет корреспондент БСТ, который просмотрел комментарии очевидцев на кадрах кинохроники.
Главной награды тому, кто провел дивизию практически через все судьбоносные сражения, до сегодняшних дней не вручали. Звание героя было закреплено за генералом Шаймуратовым в народе, а формальную запись о присвоении неоднократно отклоняли.
Все эти годы рапорты заглатывала бюрократическая машина. Отчасти потому что некоторое время генерал числился пропавшим без вести, точные обстоятельства его гибели были неизвестны.
Его биография, как готовый киносценарий. После смерти родителей 16-летний Минигали Шаймуратов ушел работать матросом. В годы Гражданской войны проявил себя как хороший командир. Затем получил военное образование. В академии освоил немецкий, китайский, казахский и уйгурский, при этом понимал английский и французский языки. Эти способности сыграли большую роль в становлении его как разведчика.
Этот талант впоследствии помог в формировании 112-й Башкавдивизии. За три месяца Шаймуратов смог превратить вчерашних колхозников в полноценных кавалеристов.
Казалось бы, в войне машин скакать против танков на лошадях – идти на верную смерть. Тем не менее дивизия Шаймуратова смогла стать абсолютным рекордсменом сухопутных войск Красной армии по количеству Героев Советского Союза – их 78.
Во время одного из таких рейдов, выходя из тыла противника, генерал Шаймуратов погиб.
Все эти годы за присвоение звания Героя боролась общественность. Люди подписывали петиции, устраивали флешмобы и многочисленные вахты памяти. В сентябре прошлого года на встрече с Владимиром Путиным Глава Башкортостана вновь поднял этот вопрос.
Историческую справедливость восстановили в период начала всеобщей самоизоляции. Родственники генерала делились радостной новостью по видеосвязи.
А вот в Интернете пользователи запустили очередной флешмоб. Люди выкладывают фотографии с подписью «Потомки Салавата отступать не умеют», – фразой, с которой генерал Шаймуратов поднимал в атаку своих бойцов. По словам Радия Хабирова, символично, что присвоение звания произошло в годы новых испытаний для всего мира. И мы тоже никогда не сдадимся. Ни перед коварным врагом, ни перед эпидемиями 21 века.