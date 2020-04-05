«Потомки Салавата отступать не умеют»: генерал Шаймуратов посмертно награжден звездой Героя России

34 дня до Великой Победы. 30 марта отныне можно назвать днем, когда была восстановлена историческая справедливость. Спустя 77 лет после гибели генерала Шаймуратова ему присвоили звание Героя России. Указ подписал Владимир Путин.

Событие действительно беспрецедентное. Письма о представлении шли год за годом, но только сейчас награждение посмертно состоялось. Массовые мероприятия в честь награждения из-за эпидемии пришлось отложить. Но вспомнить прославленный путь генерала и 112-й Башкавдивизии поможет корреспондент БСТ, который просмотрел комментарии очевидцев на кадрах кинохроники.

Главной награды тому, кто провел дивизию практически через все судьбоносные сражения, до сегодняшних дней не вручали. Звание героя было закреплено за генералом Шаймуратовым в народе, а формальную запись о присвоении неоднократно отклоняли.

В 1963 году, вернувшись из сталинской ссылки, бывший командир корпуса генерал Борисов написал письмо-рапорт о присвоении звания Героя Советского Союза генералу Шаймуратову.

Все эти годы рапорты заглатывала бюрократическая машина. Отчасти потому что некоторое время генерал числился пропавшим без вести, точные обстоятельства его гибели были неизвестны.

В плен взяли его наши коллаборационисты, не немцы его убили, а коллаборационисты из числа донских казаков. Было много очень неудобных причин. Салават Хамидуллин, кандидат исторических наук

Его биография, как готовый киносценарий. После смерти родителей 16-летний Минигали Шаймуратов ушел работать матросом. В годы Гражданской войны проявил себя как хороший командир. Затем получил военное образование. В академии освоил немецкий, китайский, казахский и уйгурский, при этом понимал английский и французский языки. Эти способности сыграли большую роль в становлении его как разведчика.

Он был долгие годы в военной разведке. Сначала атташе в Турции, затем несколько лет в Китае под видом бывшего белогвардейского офицера помогал китайской армии воевать с японцами. Маскируя, что он из Красной армии, он разрабатывал стратегические операции. Это говорит о его таланте полководческом. Рамиль Рахимов, руководитель башкортостанского отделения Российского военно-патриотического общества

Этот талант впоследствии помог в формировании 112-й Башкавдивизии. За три месяца Шаймуратов смог превратить вчерашних колхозников в полноценных кавалеристов.

Он зимой в 40-градусные морозы нас гонял полтора месяца. Мы действительно стали кавалеристами. Анвар Насыров, командир эксадрона 313 полка

Казалось бы, в войне машин скакать против танков на лошадях – идти на верную смерть. Тем не менее дивизия Шаймуратова смогла стать абсолютным рекордсменом сухопутных войск Красной армии по количеству Героев Советского Союза – их 78.

Конная дивизия исполняла роль мотострелковой. На конях в атаку так не ходили, просто передвигались, в дальнейшем дрались как пехота, спешившись, коней уводили. Дивизия формировалась, чтобы совершать рейды по тылам противника, когда режут коммуникации. Это диверсионно-разведывательный отряд, спецназ по современному. Юлай Галиуллин, руководитель республиканского движения «Мерген Уксы»

Во время одного из таких рейдов, выходя из тыла противника, генерал Шаймуратов погиб.

Это было 22 февраля 1943 года. Шаймуратов вызвал меня к себе и сказал: лейтенант Валеев, приказываю вынести знамя из окружения в целости и сохранности. Мы вместе с 30 бойцами, не ввязываясь в бой, вышли из окружения. Бакий Валеев

Все эти годы за присвоение звания Героя боролась общественность. Люди подписывали петиции, устраивали флешмобы и многочисленные вахты памяти. В сентябре прошлого года на встрече с Владимиром Путиным Глава Башкортостана вновь поднял этот вопрос.

Я когда рассказывал её Владимиру Владимировичу, я хорошо помню, у него в глазах был неподдельный интерес к личности генерала Шаймуратова. Я тогда понял, что, наверное, мы этого добьемся. И Владимир Владимирович уже тогда подержал это решение. Радий Хабиров

Историческую справедливость восстановили в период начала всеобщей самоизоляции. Родственники генерала делились радостной новостью по видеосвязи.

Из-за последних событий мы сделали это дистанционно, но это было действительно очень важное и трогательное событие. Рустам Манашев, правнучатый племянник Минигали Шаймуратова