Власти Башкирии рассказали о худшем сценарии при пандемии коронавируса

6 апреля Ростислав Мурзагулов, член оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии, рассказал о прогнозах властей по распространению вируса. Представитель правительства отметил, что были подготовки к худшему сценарию. Предполагалось, что погибших от COVID-19 в Башкирии будет минимум 500 человек.

Радий Хабиров пошёл на риск и не стал закрывать полностью некоторые крупные предприятия. Если остановить работу большого завода даже на месяц, экономика может полностью разрушится, люди останутся в нищите и экономической разрухе. Глава Башкирии и другие члены правительства решили думать о будущем.

Ростислав Мурзагулов отметил, что многое зависит от сознательности граждан. Так как приостановить работу крупных предприятий невозможно, а значит, снизить минимальный порог заболеваемости тоже, жителям республики стоит ответственно подойти к режиму самоизоляции. Напомним, что режим полной самоизоляции в Башкирии действует с 31 марта.