Стало известно, где будут хоронить погибших от коронавируса жителей Башкирии

Скончавшихся от коронавируса жителей Башкирии будут хоронить на Северном кладбище в Уфе. Об этом сообщает издание «Ъ-Уфа» со ссылкой на МБУ «Комбинат спецобслуживания». Отметим, что на сегодняшний день Северное кладбище является единственным возможным местом для захоронения в столице.

По данным журналистов, под захоронение зарезервировано два участка земли. Их размеры вмещают тысячи могил. К слову, участки предусматривают 500 мест для захоронения по христианским канонам, столько же — для приверженцев ислама. Погибших от Covid-19 будут хоронить в закрытых гробах, а в похоронной процессии не смогут участвовать большое количество человек, отмечает издание.