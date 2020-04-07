#РакНеУходитНаКарантин: как выживают благотворительные фонды Башкирии в условиях эпидемии?

Тяжело сегодня приходится и благотворительным фондам. На их попечении находятся взрослые и дети, которым требуется помощь, а пожертвований становится всё меньше, в то время как проекты только прибавляются. Поддержка сейчас необходима и медикам.

Сообщения с предложениями помощи сегодня греют куда сильнее, чем весеннее солнце. Волонтеры на вес золота, говорит Зарина. У фонда «Изгелек» сейчас активно работают два проекта. «Хаир» совместно с Министерством семьи, труда и соцзащиты. Это помощь продуктами малообеспеченным семьям. Сейчас он пришелся очень кстати. И новый проект «Берегите врачей». Фонд собирает средства для покупки необходимого медикам Демской больницы и больницы №8, именно они будут принимать пациентов с коронавирусом.

Сейчас закупили марлю для пошива масок. Уже отозвались первые волонтеры-швеи. Сегодня распределили материал и завезли тем, кто будет готовить маски. Затем их передадут медикам. Благотворительным фондам сегодня приходится нелегко. Если в мире пропорции пожертвований 60 – частные лица, 40 – бизнес, то в России наоборот. А у предпринимателей сейчас не лучшие времена, и многим приходится забыть о благотворительности.

Свои копилки начали разбивать даже дети, внося свой маленький вклад. А вот федеральные фонды последние события затронули не только в плане пожертвований. Из-за падения рубля увеличилась стоимость ввозимых из-за рубежа лекарств и имплантатов для операций. Суммы сборов автоматически возросли на 20-30 процентов. «Русфонд», например, занимается ввозом незарегистрированных медикаментов. Закрытые границы, карантин для лекарств, прохождение комиссии – всё это занимает теперь огромное количество времени. А их подопечные зачастую ждать не могут. Также 5 пациентов «Русфонда» сейчас не могут попасть на операции в заграничные клиники. Медучреждения не принимают. Для них это последний шанс избежать пересадки сердца. И, наверное, в самом тяжелом положении больные лейкозом.

Когда удастся победить коронавирус и открыть границы, неизвестно. #РакНеУходитНаКарантин. Наверное, самый страшный хэштег. Его запустили фонды «Подари жизнь» и «Русфонд». Они объединились, чтобы поддержать пациентов Центра детской гематологии и вместе призвать помочь детям получить необходимое лечение. Для многих благотворительные организации последняя надежда. А для фондов в свою очередь этой последней надеждой являются те, кто и в тяжелые времена пускай и небольшой суммой решаются их поддержать.

Номер телефона благотворительного фонда «Изгелек»: +7 (347) 246-23-68