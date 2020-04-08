В Минздраве Башкирии опровергли возможность занесения COVID-19 в РКБ сотрудниками

Пока я скажу, это предварительные анализы. Ждём подтверждения от Центра гигиены и эпидемиологии. Вполне возможно, что федеральный центр будет подключен, чтобы этот вопрос решить. И если есть признаки ОРВИ и COVID-19 плюс, то будет сделано КТ лёгких для исключения собственно тяжести поражения.

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан