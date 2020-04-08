В Минздраве Башкирии опровергли возможность занесения COVID-19 в РКБ сотрудниками

Заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова готова лично ответить на вопросы сотрудников РКБ имени Куватова. Такое сообщение чиновник разместила на сайте ведомства. Напомним, после смерти пожилой пациентки у неё выявили диагноз COVID-19, в результате медучреждение закрыли на карантин вместе с персоналом и всеми больными.

Контактировавшие с умершей пенсионеркой врачи сдали анализы. Предварительные результаты двух медиков дали отрицательный результат. Сама замминистра отвергает версию, что вирус был занесён в больницу её сотрудниками.  

Пока я скажу, это предварительные анализы. Ждём подтверждения от Центра гигиены и эпидемиологии. Вполне возможно, что федеральный центр будет подключен, чтобы этот вопрос решить. И если есть признаки ОРВИ и COVID-19 плюс, то будет сделано КТ лёгких для исключения собственно тяжести поражения.  

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан