В Минздраве Башкирии опровергли возможность занесения COVID-19 в РКБ сотрудниками

Заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова готова лично ответить на вопросы сотрудников РКБ имени Куватова. Такое сообщение чиновник разместила на сайте ведомства. Напомним, после смерти пожилой пациентки у неё выявили диагноз COVID-19, в результате медучреждение закрыли на карантин вместе с персоналом и всеми больными.
Контактировавшие с умершей пенсионеркой врачи сдали анализы. Предварительные результаты двух медиков дали отрицательный результат. Сама замминистра отвергает версию, что вирус был занесён в больницу её сотрудниками.