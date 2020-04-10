Ивермектин: препарат от глистов лечит коронавирус за двое суток

Ивермектин смог за 48 часов подавить действие коронавируса. Это лекарство применяется обычно для лечения от глистов. Исследование было опубликовано в научном журнале Antiviral Research.
Противопаразитарное лекарство ивермектин обычно применяется в лечении от глистов. Препаратом лечат не только людей, но и животных – у крупного рогатого скота,свиней, лошадей, овец. ВОЗ в 1997 году одобрила ивермектин для лечения стронгилоидоза у человека.
Исследователи добавили ивермектин в заражённые коронавирусом клетки. Через сутки часть вирусных РНК снизилась на 93 %, а через двое чуток – на 99 %. Учёные говорят, что ивермектином один раз в сутки можно уменьшить вирус в 5000 раз. Возможно, в будущем на основе этого лекарства учёным удастся создать новое лекарство от коронавируса.