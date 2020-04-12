«Ситуация критическая»: благотворительным фондам и приютам Башкирии срочно требуется помощь

В критическом состоянии сейчас те, кому нужна была помощь всегда. Пожертвования в благотворительные фонды во время пандемии резко сократились. А ведь на их попечении находятся взрослые и дети, которые нуждаются в лечении.
При этом проекты только прибавляются. Поддержка сейчас необходима и медикам. Без еды остаются бездомные животные.
Рацион у четвероногих теперь урезан. Но животным ведь не объяснишь, почему сегодня придется съесть меньше. Без еды рискуют остаться 400 собак. Последнюю неделю пожертвований практически нет. Сейчас приют «Доброта» поддерживают только друзья: на собственные деньги закупают еду и оплачивают счета. Помимо этого, еще есть счета на оплату коммунальных услуг, электричество, газ, хозтовары. Требуется помощь волонтеров, не хватает рук, чтобы накормить собак и привезти в порядок приют после зимовки.
Руководитель приюта Елена и её подопечные будут рады любой помощи. Судьба этих четвероногих – почти всех приют спас от верной смерти – теперь как никогда зависит от неравнодушных. Даже небольшая сумма – это уже надежда на то, что животные не останутся без еды.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: Елена 8 (987) 629-73-78
МОБИЛЬНЫЙ БАНК ПРИВЯЗАН К НОМЕРАМ: 8 (989) 95-30-503, 8 (917) 444-84-94
Для собак из приюта «Кармасан» это действительно праздник. Дневным рационом обеспечила местная продуктовая сеть. Волонтёры увезли из магазина целый автомобиль еды.
Благотворительные фонды помогают, но сейчас это делать всё сложнее. Если в мире пропорции пожертвований 60 % – это частные лица, 40 – бизнес, то в России наоборот. А у предпринимателей сейчас не лучшие времена, и многим приходится забыть о благотворительности.
Сообщения с предложениями помощи сегодня греют куда сильнее, чем весеннее солнце. Волонтеры на вес золота, говорит Зарина. У фонда «Изгелек» сейчас активно работают два проекта. «Хаир» совместно с Министерством семьи, труда и соцзащиты. Это помощь продуктами малообеспеченным семьям. Сейчас он пришелся очень кстати. И новый проект «Берегите врачей». Фонд собирает средства для покупки необходимого медикам Демской больницы и больницы №8, именно они будут принимать пациентов с коронавирусом.
Сейчас закупили марлю для пошива масок. Уже отозвались первые волонтеры-швеи. Сегодня распределили материал и завезли тем, кто будет готовить маски. Затем их передадут медикам. А вот федеральные фонды последние события затронули не только в плане пожертвований. Из-за падения рубля увеличилась стоимость ввозимых из-за рубежа лекарств и имплантатов для операций. Суммы сборов автоматически возросли на 20-30 процентов. «Русфонд», например, занимается ввозом незарегистрированных медикаментов. Закрытые границы, карантин для лекарств, прохождение комиссии – всё это занимает теперь огромное количество времени. А их подопечные зачастую ждать не могут. Также 5 пациентов «Русфонда» сейчас не могут попасть на операции в заграничные клиники. Медучреждения не принимают. Для них это последний шанс избежать пересадки сердца. И, наверное, в самом тяжелом положении больные лейкозом.
Когда удастся победить коронавирус и открыть границы, неизвестно. #РакНеУходитНаКарантин. Наверное, самый страшный хэштег. Его запустили фонды «Подари жизнь» и «Русфонд». Они объединились, чтобы поддержать пациентов Центра детской гематологии и вместе призвать помочь детям получить необходимое лечение. Для многих благотворительные организации последняя надежда. А для фондов в свою очередь этой последней надеждой являются те, кто и в тяжелые времена пускай и небольшой суммой решаются их поддержать. Мы, взрослые, можем это сделать. Ведь даже дети понимают и начинают разбивать свои копилки.
www.rusfond.ru
www.podari-zhizn.ru