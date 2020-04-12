«Ситуация критическая»: благотворительным фондам и приютам Башкирии срочно требуется помощь

Сейчас закупили марлю для пошива масок. Уже отозвались первые волонтеры-швеи. Сегодня распределили материал и завезли тем, кто будет готовить маски. Затем их передадут медикам. А вот федеральные фонды последние события затронули не только в плане пожертвований. Из-за падения рубля увеличилась стоимость ввозимых из-за рубежа лекарств и имплантатов для операций. Суммы сборов автоматически возросли на 20-30 процентов. «Русфонд», например, занимается ввозом незарегистрированных медикаментов. Закрытые границы, карантин для лекарств, прохождение комиссии – всё это занимает теперь огромное количество времени. А их подопечные зачастую ждать не могут. Также 5 пациентов «Русфонда» сейчас не могут попасть на операции в заграничные клиники. Медучреждения не принимают. Для них это последний шанс избежать пересадки сердца. И, наверное, в самом тяжелом положении больные лейкозом.