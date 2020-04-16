В Башкирии верующие могут получить штраф при посещении церкви

15 апреля член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Ростислав Мурзагулов высказался о посещении храмов на Пасху. В этом году праздник состоится 19 апреля. Однако в Башкирии действует режим полной самоизоляции, и без крайней необходимости выходить из дома запрещено.

В Башкирии действует система штрафов за нарушение режима самоизоляции – административное наказание можно получить, если не иметь при себе разрешающего пропуска на улице. Такая мера будет в полной мере касаться и прихожан церквей, которые решат посетить храм в Пасху. Ростислав Мурзагулов призвал в этом году обойтись без посещения святого места из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

По последним данным, в Башкирии уже 149 случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 случаев закончились летально. Чтобы приостановить распространение опасного вируса, жителей Башкирии призывают по возможности оставаться дома и предпринимать другие санитарно-эпидемиологические меры.